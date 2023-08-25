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https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-وبايدن-محتال-1080414431.html
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بشأن إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:46+0000
2023-08-25T13:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".ونقلت الشبكة أن "لائحة الاتهام الرسمية لترامب ستصدر في سبتمبر (أيلول)".نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أول منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه.ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "إكس"، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات... لا تستسلم أبدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-يغادر-سجن-جورجيا-بعد-اعتقال-لفترة-وجيزة--1080396633.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"

13:46 GMT 25.08.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مسيرة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى في مطار ويليامزبورت في 20 مايو 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مسيرة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى في مطار ويليامزبورت في 20 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بشأن إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.
وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".
وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".
كما أعرب الرئيس السابق عن أسفه: لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق في الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
00:49 GMT

وخلص دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت دولة من دول العالم الثالث.

ونقلت الشبكة أن "لائحة الاتهام الرسمية لترامب ستصدر في سبتمبر (أيلول)".
نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أول منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه.
ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "إكس"، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات... لا تستسلم أبدًا".
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