https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-وبايدن-محتال-1080414431.html
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بشأن إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:46+0000
2023-08-25T13:46+0000
2023-08-25T13:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080413995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db0fb38119f6670995d783f86e87be3b.jpg
وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".ونقلت الشبكة أن "لائحة الاتهام الرسمية لترامب ستصدر في سبتمبر (أيلول)".نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أول منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه.ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "إكس"، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات... لا تستسلم أبدًا".
https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-يغادر-سجن-جورجيا-بعد-اعتقال-لفترة-وجيزة--1080396633.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080413995_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_20b9e0eedd5e86d3d3d5e880f5b231a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
تابعنا عبر
اشتكى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، بشأن إجراءات التقاط الصور له في أحد سجون ولاية جورجيا.
وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".
وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن".
كما أعرب الرئيس السابق عن أسفه: لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق في الولايات المتحدة.
وخلص دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت دولة من دول العالم الثالث.
ونقلت الشبكة أن "لائحة الاتهام الرسمية لترامب ستصدر في سبتمبر (أيلول)".
نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، صباح اليوم الجمعة، أول منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه.
ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "إكس"، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات... لا تستسلم أبدًا".