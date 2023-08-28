عربي
https://sputnikarabic.ae/20230828/لبنان-بري-يرهن-عقد-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-بالتوافق-1080498210.html
لبنان... بري يرهن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق
لبنان... بري يرهن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التزامه بالدستور، مستبعدا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T16:34+0000
2023-08-28T16:34+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103288/42/1032884230_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_29b17a4e10f7b4872c1eaf80c5c9c89a.jpg
وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الجمهورية" اللبناية، إن "عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس"، مضيفا أنه "ليس واردا أن يدعو مجلس النواب الى عقد جلسة، يتكرر فيها الفشل في انتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات الـ12 السابقة".وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230703/قيادي-في-حزب-الله-انتخاب-رئيس-لبنان-يتطلب-عدم-وضع-أي-شروط-مسبقة-1078686876.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103288/42/1032884230_96:0:933:628_1920x0_80_0_0_cd41e18d9ad73046af271a46db2f71f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لبنان... بري يرهن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق

16:34 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Wissam Matta
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التزامه بالدستور، مستبعدا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي.
وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الجمهورية" اللبناية، إن "عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس"، مضيفا أنه "ليس واردا أن يدعو مجلس النواب الى عقد جلسة، يتكرر فيها الفشل في انتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات الـ12 السابقة".
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
قيادي في "حزب الله": انتخاب رئيس لبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة
3 يوليو, 12:45 GMT
وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала