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https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-زيلينسكي-سيهرب-ويأخذ-معه-الملايين-التي-سرقها-1080505101.html
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي سيهرب ويأخذ معه الملايين التي سرقها
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي سيهرب ويأخذ معه الملايين التي سرقها
أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T20:35+0000
2023-08-28T20:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".وقال ماكغريغور : "أنا على يقين من أنه عندما توجه القوات الروسية ضربة ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن رئيس نظام كييف سوف يهرب ببساطة".في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230828/كا-52-روسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1080502104.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي سيهرب ويأخذ معه الملايين التي سرقها

20:35 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.
وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".

وأشار إلى أن واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا بإقناع القوات الأوكرانية بشن الهجوم. منذ البداية، لم يكن لديهم أي فرصة لاختراق خطوط الدفاع الروسي والتغلب على حقول الألغام المعدة.

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وقال ماكغريغور : "أنا على يقين من أنه عندما توجه القوات الروسية ضربة ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن رئيس نظام كييف سوف يهرب ببساطة".
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
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