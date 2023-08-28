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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مشاهد-لتدمير-مدفع-إف-70-أوكراني-ضخم-بضربة-روسية-فيديو-1080487945.html
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف مدفع تابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:33+0000
2023-08-28T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات عملية تدمير مدفع "إف-70" الغربي الصنع بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html
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روسيا

مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو

12:33 GMT 28.08.2023
© Photoمدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Photo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف مدفع تابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت اللقطات عملية تدمير مدفع "إف-70" الغربي الصنع بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 23:41 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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