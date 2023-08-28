https://sputnikarabic.ae/20230828/مشاهد-لتدمير-مدفع-إف-70-أوكراني-ضخم-بضربة-روسية-فيديو-1080487945.html
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف مدفع تابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:33+0000
2023-08-28T12:33+0000
2023-08-28T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات عملية تدمير مدفع "إف-70" الغربي الصنع بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html
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روسيا
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف مدفع تابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت اللقطات عملية تدمير مدفع "إف-70" الغربي الصنع بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي، على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.