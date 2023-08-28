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https://sputnikarabic.ae/20230828/مصادر-ليبية-وزير-بحكومة-الدبيبة-ذهب-لإسرائيل-في-فبراير-الماضي-1080500387.html
مصادر ليبية: وزير بحكومة الدبيبة ذهب لإسرائيل في فبراير الماضي
مصادر ليبية: وزير بحكومة الدبيبة ذهب لإسرائيل في فبراير الماضي
أكدت مصادر ليبية مطلعة أن مسؤولا من حكومة عبد الحميد الدبيبة زار إسرائيل للتمهيد للقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T18:25+0000
2023-08-28T18:25+0000
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وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" إن أحد الوزراء في الحكومة الليبية في طرابلس حمل رسائل من الدبيبة إلى الحكومة الإسرائيلية خلال توقفه في إسرائيل قبل وصوله للسلطة الفلسطينية.وأكدت المصادر أن محادثات سابقة جرت بين أعضاء حكومة الدبيبة والجانب الإسرائيلي برعاية "أمريكية غربية"، مقابل بقاء حكومته في السلطة.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الدبيبة، أنه كان على علم بالمحادثات بين المنقوش وكوهين، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع عندما كان في زيارة إلى روما.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه التقى بالمنقوش في روما، وهو ما تسبب في وقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعدما أثار الأمر حالة من الجدل في ليبيا.ونشرت وزارة الخارجية الليبية بيانا عن اللقاء، وادعت أن المنقوش "رفضت بشكل قاطع عقد لقاء مع أي ممثل إسرائيلي وما زالت مصرة على رفضها".ولفتت المنقوش إلى أن "ما حدث في روما كان لقاء غير مخطط له وغير رسمي، خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي".وقالت وزيرة الخارجية الليبية إنها تؤكد على التزامها بالثوابت الوطنية العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشيرة إلى أن هذا موقف راسخ لا تراجع عنه.وبحسب الخارجية الليبية، فإن اللقاء مع كوهين "لم يتضمن أي محادثات أو اتفاقيات، بل على العكس، عرضت الوزيرة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية".وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأحد، عن اجتماعه مع المنقوش في إيطاليا، وقال إن "الاجتماع التاريخي" هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230828/وكالة-الدبيبة-كان-على-علم-بمباحثات-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-ومكتبه-من-رتب-اللقاء-1080491988.html
https://sputnikarabic.ae/20230828/أنباء-عن-إقالة-وزيرة-خارجية-ليبيا-والدبيبة-يؤكد-عدم-علمه-بما-قامت-به-للتطبيع-مع-إسرائيل-1080489961.html
https://sputnikarabic.ae/20230828/تقرير-إيطاليا-وعدت-الدبيبة-بتشغيل-خط-روما-طرابلس-مقابل-لقاء-كوهين-والمنقوش-1080486098.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا

مصادر ليبية: وزير بحكومة الدبيبة ذهب لإسرائيل في فبراير الماضي

18:25 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش.
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أكدت مصادر ليبية مطلعة أن مسؤولا من حكومة عبد الحميد الدبيبة زار إسرائيل للتمهيد للقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" إن أحد الوزراء في الحكومة الليبية في طرابلس حمل رسائل من الدبيبة إلى الحكومة الإسرائيلية خلال توقفه في إسرائيل قبل وصوله للسلطة الفلسطينية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
وكالة: الدبيبة كان على علم بمباحثات المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي
14:26 GMT
وأكدت المصادر أن محادثات سابقة جرت بين أعضاء حكومة الدبيبة والجانب الإسرائيلي برعاية "أمريكية غربية"، مقابل بقاء حكومته في السلطة.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الدبيبة، أنه كان على علم بالمحادثات بين المنقوش وكوهين، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع عندما كان في زيارة إلى روما.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه التقى بالمنقوش في روما، وهو ما تسبب في وقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعدما أثار الأمر حالة من الجدل في ليبيا.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
إعلام: الدبيبة يقيل المنقوش ويؤكد عدم علمه بما قامت بها للتطبيع مع إسرائيل
13:34 GMT
ونشرت وزارة الخارجية الليبية بيانا عن اللقاء، وادعت أن المنقوش "رفضت بشكل قاطع عقد لقاء مع أي ممثل إسرائيلي وما زالت مصرة على رفضها".
ولفتت المنقوش إلى أن "ما حدث في روما كان لقاء غير مخطط له وغير رسمي، خلال لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي".
وقالت وزيرة الخارجية الليبية إنها تؤكد على التزامها بالثوابت الوطنية العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشيرة إلى أن هذا موقف راسخ لا تراجع عنه.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
تقرير: إيطاليا وعدت الدبيبة بتشغيل خط "روما-طرابلس" مقابل لقاء كوهين والمنقوش
11:46 GMT
وبحسب الخارجية الليبية، فإن اللقاء مع كوهين "لم يتضمن أي محادثات أو اتفاقيات، بل على العكس، عرضت الوزيرة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية".
وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الأحد، عن اجتماعه مع المنقوش في إيطاليا، وقال إن "الاجتماع التاريخي" هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا.
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