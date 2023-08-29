https://sputnikarabic.ae/20230829/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا--1080538485.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أمريكا ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T18:34+0000
2023-08-29T18:34+0000
2023-08-29T18:34+0000
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وجاء في بيان لبلينكن نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "اليوم نعلن عن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها".وتابع بلينكن: "هذه الحزمة من الأسلحة والمعدات التي تُقدر قيمتها بـ250 مليون دولار، تُنفذ بموجب عمليات سحب موجهة مسبقًا إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230829/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعتله-راجمات-الشمس-الحارقة-بلواء-أوكراني-كامل-1080537102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن أمريكا ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.
وجاء في بيان لبلينكن نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "اليوم نعلن عن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها".
وأوضح أن حزمة المساعدات الجديدة "تشمل صواريخ "إيه آي إم-9 إم" للدفاع الجوي وذخائر لمنظومات المدفعية الصاروخية عالية الحركة (راجمات صواريخ هيمارس)، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومعدات إزالة ألغام، ومنظومة "جافلين" ومنظومات وصواريخ أخرى مضادة للدروع، وأكثر من 3 ملايين طلقة لأسلحة صغيرة، وإسعافات، وذخائر تدمير لإزالة العوائق، وكذلك قطع غيار وخدمات وتدريب ونقل".
وتابع بلينكن: "هذه الحزمة من الأسلحة والمعدات التي تُقدر قيمتها بـ250 مليون دولار، تُنفذ بموجب عمليات سحب موجهة مسبقًا إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".