https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-الكابينت-يجتمع-لمناقشة-سيناريوهات-حرب-شاملة-1080539413.html

إعلام: "الكابينت" يجتمع لمناقشة سيناريوهات حرب شاملة

إعلام: "الكابينت" يجتمع لمناقشة سيناريوهات حرب شاملة

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع خلال أيام لمناقشة سيناريوهات الحرب الشاملة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T19:11+0000

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وأكدت القناة الإسرائيلية الـ13، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" ستجري اجتماعا مطلع الشهر المقبل، لبحث سيناريوهات الحرب الشاملة على أكثر من جبهة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي سيطرحون على القيادة السياسية في البلاد الوضع العسكري على كل الجبهات العسكرية، خاصة الجبهة الشمالية، وسيجرون تقييما للوضع الأمني في إسرائيل، بدعوى الاستعداد العسكري لـ"سيناريوهات العمليات" بحلول نهاية العام.وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع 3 سيناريوهات للحرب خلال الحرب مع "حزب الله" اللبناني، أخطرها تعرض إسرائيل لصواريخ بعيدة المدى وإطلاق مكثف وواسع للصواريخ من الأراضي اللبنانية.وأفادت القناة الإسرائيلية بأن هناك سيناريو آخر يدور حول انضمام جبهات أخرى بجانب "حزب الله" مثل الحرب في قطاع غزة وسوريا ضد إسرائيل، إضافة إلى وقوع مواجهات في المدن المختلطة داخل أراضي 48، على غرار ما حدث في الحرب الإسرائيلية على غزة، عملية "حارس الأسوار".ولفتت القناة إلى أنه من المحتمل تعرض الداخل الإسرائيلي لإطلاق صواريخ دقيقة من لبنان، وتشبيه الوضع الحالي بالوضع في العام 2006، عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي دارت رحاها بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".ويشار إلى أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد تصاعد لحالة التوترات بشكل كبير. حيث قدمت تل أبيب أواخر الشهر الماضي شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.

https://sputnikarabic.ae/20230829/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لغوتيريش-إيران-تدفع-حزب-الله-للتحرك-عسكريا-وفرص-التصعيد-تتزايد-1080509781.html

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