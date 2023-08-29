https://sputnikarabic.ae/20230829/البرهان-الجيش-السوداني-لا-يطمع-في-الحكم-وسنجري-انتخابات-نزيهة-فيديو-1080529144.html

البرهان: الجيش السوداني لا يطمع في الحكم وسنجري انتخابات نزيهة... فيديو

البرهان: الجيش السوداني لا يطمع في الحكم وسنجري انتخابات نزيهة... فيديو

أشاد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، معربا عن... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T14:31+0000

2023-08-29T14:31+0000

2023-08-29T14:31+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/09/1076806974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c907c2c6d17c934ebdc7a123cdb09a0.jpg

جاء ذلك في تصريحات عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، اليوم الثلاثاء.وقال البرهان، إن "الجيش السوداني ملتزم بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة".واختتم قائلًا: "نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة، والقوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان".وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230829/السيسي-يؤكد-للبرهان-من-العلمين-موقف-مصر-الثابت-والراسخ-بالوقوف-بجانب-السودان-ودعم-أمنه-واستقراره-1080522827.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي