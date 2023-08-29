https://sputnikarabic.ae/20230829/التشابك-الكمي-للفوتونات-بصورة-الين-واليانغ-لأول-مرة-والكون-الأكثر-استقرارا-مما-نفترض-1080525997.html

التشابك الكمي للفوتونات بصورة الين واليانغ لأول مرة والكون الأكثر استقرارا مما نفترض

التشابك الكمي للفوتونات بصورة الين واليانغ لأول مرة والكون الأكثر استقرارا مما نفترض

الكم... ين يانغ؟ العلماء يتصورون التشابك الكمي للفوتونات لأول مرة على هذه الصورة، يكشف مسح تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن عدد أقل من الثقوب السوداء الهائلة مما كان... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T13:00+0000

2023-08-29T13:00+0000

2023-08-29T13:00+0000

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التشابك الكمي للفوتونات بصورة الين واليانغ لأول مرة والكون الأكثر استقرارا مما نفترض التشابك الكمي للفوتونات بصورة الين واليانغ لأول مرة والكون الأكثر استقرارا مما نفترض

ربما تكون قد سمعت عن الضوء كجسيمات وأمواج، لكن هل تخيلت يومًا الرقصة السرية بداخلك؟ اكتشف باحثون تقنية رائدة تمكننا من خلق تصور وفي الوقت الحقيقي للوظيفة الموجية للفوتونات المتشابكة - المكونات الأساسية للضوء. وفيما يتعلق بالنتيجة.. بدا الكم... ين ويانغ، فالعلماء استطاعوا خلق تصور للتشابك الكمي للفوتونات لأول مرة على هذه الصورة.كشفت دراسة استقصائية لرقعة من الكون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أن النوى المجرّية النشطة - وهي ثقوب سوداء هائلة الحجم تتزايد بسرعة - هي أكثر ندرة مما افترضه العديد من علماء الفلك سابقًا.وتشير النتائج، التي تم التوصل إليها باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة - إلى أن كوننا قد يكون أكثر استقرارًا قليلاً مما كان يعتقد. يقدم العمل أيضًا نظرة ثاقبة لملاحظات المجرات الخافتة وخصائصها والتحديات التي تواجه تحديد هذه الأجرام.ربما يكون العلماء في مختبر فيرميلاب على وشك تحقيق إنجاز مذهل. إن ملاحظات "التذبذب" الغامض في الميونات - وهي جسيمات دون ذرية تشبه الإلكترونات - قد تفتح فصلا جديدا في الفيزياء. من المحتمل أن يمثل هذا النشاط غير العادي اكتشافا غير عادي لقوة خامسة للطبيعة.ما الذي أثبته سباق نظريات الوعي حقًا.. يطرح العلم النظريات بشكل روتيني، ثم يزودها بالبيانات حتى لا يتبقى سوى واحدة قائمة. في علم الوعي الناشئ، لم تظهر بعد نظرية مهيمنة. ولا يزال أكثر من 20 منها يؤخذ على محمل الجد..تشير دراسة أجريت على الكلاب البرية الأفريقية إلى أنها قد لا تبقى على قيد الحياة إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية.. وتشير الأبحاث إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري من المرجح أن يكون لها درجة معينة من التأثير على جميع الأنواع تقريبا على مستوى العالم، وبينما قد يستفيد البعض، فمن المرجح أن يواجه معظمها تحديات.

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