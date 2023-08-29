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الجزائر تعلن اكتشاف 10 حقول غاز وبترول جديدة في النصف الأول من 2023
الجزائر تعلن اكتشاف 10 حقول غاز وبترول جديدة في النصف الأول من 2023
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، اليوم الثلاثاء، أنها اكتشفت خلال النصف الأول من العام الجاري 10 حقول جديدة للنفط والغاز. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T12:58+0000
2023-08-29T12:58+0000
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جاء ذلك في حوار أجرته الإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، مع ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بسوناطراك.وقال باجي إن معظم هذه الاستكشافات "تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج".ولم يعلن المسؤول الجزائري عن حجم الإنتاج المتوقع في الحقول الـ 10 الجديدة، لكنه قال إن "المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية".وأضاف باجي أن سوناطراك تتميز بـ "انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز 1 دولار مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 8 دولارات".ومضى بقوله: "الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات وتم لحد الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية".وأشار مدير قسم الاستكشافات بسوناطراك إلى أن "الشركة تخطط لإنجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات والحسابات في أقرب الآجال مما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة في مجال سرعة معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد".يشار إلى أن عملاق الطاقة الجزائري، كانت قد أعلنت تحقيق 35 اكتشافًا جديدًا في قطاع النفط والغاز، بين 2020 ونهاية 2022، منها 34 اكتشافًا بالمجهود الذاتي، واحد فقط مع شريك أجنبي هو "إيني" (Eni) الإيطالية.وكانت الجزائر، قد احتلت خلال عام 2021، المرتبة الرابعة بين قائمة أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بإجمالي 10.2 مليون طن، مستحوذة على حصة 13% من السوق الأوروبية، خلف روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة، وقطر في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المقدمة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, سوق النفط, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, سوق النفط, الجزائر

الجزائر تعلن اكتشاف 10 حقول غاز وبترول جديدة في النصف الأول من 2023

12:58 GMT 29.08.2023
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، اليوم الثلاثاء، أنها اكتشفت خلال النصف الأول من العام الجاري 10 حقول جديدة للنفط والغاز.
جاء ذلك في حوار أجرته الإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، مع ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بسوناطراك.
وقال باجي إن معظم هذه الاستكشافات "تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج".
ولم يعلن المسؤول الجزائري عن حجم الإنتاج المتوقع في الحقول الـ 10 الجديدة، لكنه قال إن "المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية".
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وأضاف باجي أن سوناطراك تتميز بـ "انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز 1 دولار مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 8 دولارات".
ومضى بقوله: "الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات وتم لحد الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية".
وأشار مدير قسم الاستكشافات بسوناطراك إلى أن "الشركة تخطط لإنجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات والحسابات في أقرب الآجال مما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة في مجال سرعة معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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يشار إلى أن عملاق الطاقة الجزائري، كانت قد أعلنت تحقيق 35 اكتشافًا جديدًا في قطاع النفط والغاز، بين 2020 ونهاية 2022، منها 34 اكتشافًا بالمجهود الذاتي، واحد فقط مع شريك أجنبي هو "إيني" (Eni) الإيطالية.
وكانت الجزائر، قد احتلت خلال عام 2021، المرتبة الرابعة بين قائمة أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بإجمالي 10.2 مليون طن، مستحوذة على حصة 13% من السوق الأوروبية، خلف روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة، وقطر في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المقدمة.
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