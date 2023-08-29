https://sputnikarabic.ae/20230829/الخارجية-لافروف-سيترأس-الوفد-الروسي-في-قمة-العشرين--1080531264.html
الخارجية: لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين
الخارجية: لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T15:02+0000
2023-08-29T15:02+0000
2023-08-29T15:02+0000
روسيا
مجموعة العشرين
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "وزير خارجية روسيا، بتكليف من الرئيس بوتين، سيترأس الوفد في قمة مجموعة العشرين في الهند".وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html
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روسيا, مجموعة العشرين
الخارجية: لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين نيابة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "وزير خارجية روسيا، بتكليف من الرئيس بوتين، سيترأس الوفد في قمة مجموعة العشرين في الهند".
وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.
مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.