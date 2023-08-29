https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-4-زوارق-حربية-أوكرانية-محملة-بمجموعات--عاجل-1080541987.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T23:05+0000
2023-08-29T23:05+0000
2023-08-29T23:28+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو".وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث" مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-منفصلة-عن-الواقع-ولا-تفهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1080499640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
23:05 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 23:28 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية
في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو".
وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة
على مطار المقاطعة.
وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث" مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.