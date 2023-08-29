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الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-4-زوارق-حربية-أوكرانية-محملة-بمجموعات--عاجل-1080541987.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T23:05+0000
2023-08-29T23:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو".وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث" مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-منفصلة-عن-الواقع-ولا-تفهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1080499640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال

23:05 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 23:28 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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أمس, 17:31 GMT
وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.
وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث" مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.
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