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https://sputnikarabic.ae/20230829/الرئيس-الإيراني-عضويتنا-في-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-تؤكد-فشل-مخطط-عزل-طهران-1080515095.html
الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران
الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طهران شهدت زيادة بنسبة 14% في تبادلها التجاري مع دول الجوار، منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/ آب 2021. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:45+0000
2023-08-29T08:45+0000
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وأكد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الوطنية، وعقد في طهران، صباح أمس الإثنين، أن تواجد إيران في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا زاد خلال العامين الماضيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ويعد هذا هو المؤتمر الصحفي الثالث، الذي يعقده الرئيس الإيراني، منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين.كما شدد إبراهيم رئيسي رئيسي أن انضمام إيران مؤخرا إلى الاقتصادات الناشئة في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وذكر أن هذه التحركات أحبطت جهود أعداء إيران لعزل البلاد.وكان قمة "بريكس" في نسختها الـ15، أعلنت الأسبوع الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها إيران.يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
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قمة بريكس 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
قمة بريكس 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران

08:45 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOKالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOK
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طهران شهدت زيادة بنسبة 14% في تبادلها التجاري مع دول الجوار، منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/ آب 2021.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الوطنية، وعقد في طهران، صباح أمس الإثنين، أن تواجد إيران في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا زاد خلال العامين الماضيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
ويعد هذا هو المؤتمر الصحفي الثالث، الذي يعقده الرئيس الإيراني، منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين.
كما شدد إبراهيم رئيسي رئيسي أن انضمام إيران مؤخرا إلى الاقتصادات الناشئة في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وذكر أن هذه التحركات أحبطت جهود أعداء إيران لعزل البلاد.
وكان قمة "بريكس" في نسختها الـ15، أعلنت الأسبوع الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها إيران.
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
3 دول عربية من أصل 6 تنضم إلى "بريكس" رسميا عام 2024
24 أغسطس, 07:55 GMT
يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
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