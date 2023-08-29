https://sputnikarabic.ae/20230829/الرئيس-الإيراني-عضويتنا-في-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-تؤكد-فشل-مخطط-عزل-طهران-1080515095.html
الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران
الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طهران شهدت زيادة بنسبة 14% في تبادلها التجاري مع دول الجوار، منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/ آب 2021. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:45+0000
2023-08-29T08:45+0000
2023-08-29T08:45+0000
قمة بريكس 2023
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_7a9e50f819d4f6ffe47a8c349feb4016.jpg
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الوطنية، وعقد في طهران، صباح أمس الإثنين، أن تواجد إيران في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا زاد خلال العامين الماضيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ويعد هذا هو المؤتمر الصحفي الثالث، الذي يعقده الرئيس الإيراني، منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين.كما شدد إبراهيم رئيسي رئيسي أن انضمام إيران مؤخرا إلى الاقتصادات الناشئة في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وذكر أن هذه التحركات أحبطت جهود أعداء إيران لعزل البلاد.وكان قمة "بريكس" في نسختها الـ15، أعلنت الأسبوع الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها إيران.يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_33:0:1085:789_1920x0_80_0_0_3c54a81f309244a7dcd0c6de571a8948.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
قمة بريكس 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
الرئيس الإيراني: عضويتنا في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" تؤكد فشل مخطط عزل طهران
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طهران شهدت زيادة بنسبة 14% في تبادلها التجاري مع دول الجوار، منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس/ آب 2021.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الوطنية، وعقد في طهران، صباح أمس الإثنين، أن تواجد إيران في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا زاد خلال العامين الماضيين، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
ويعد هذا هو المؤتمر الصحفي الثالث، الذي يعقده الرئيس الإيراني، منذ توليه منصبه قبل أكثر من عامين.
كما شدد إبراهيم رئيسي رئيسي أن انضمام إيران مؤخرا إلى الاقتصادات الناشئة في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وذكر أن هذه التحركات أحبطت جهود أعداء إيران لعزل البلاد.
وكان قمة "بريكس" في نسختها الـ15، أعلنت الأسبوع الماضي، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها إيران.
يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"
، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.