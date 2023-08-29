https://sputnikarabic.ae/20230829/العراق-يعلن-دخول-أكثر-من-مليوني-وافد-لزيارة-الأربعين-1080541221.html
العراق يعلن دخول أكثر من مليوني وافد لزيارة الأربعين
العراق يعلن دخول أكثر من مليوني وافد لزيارة الأربعين
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T21:28+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العرقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.وأضاف معن أن عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، باستثناء وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات من بينها توزيع قوات أمنية على الشوارع الرئيسية لتأمين الطرق ومنع تكرار الحوادث.وفي وقت سابق، أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".وأجرت وكالة "إرنا"، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار "أربعينية الحسين"، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.وقال القائد العسكري: "إن جمیع المعابر الحدودیة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة لخدمة الزوار ولا توجد مشكلة من الناحية الأمنية".وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار".وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.
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https://sputnikarabic.ae/20220917/العراق-عدد-زوار-الأربعينية-يتجاوز-21-مليونا-1067885112.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العراق يعلن دخول أكثر من مليوني وافد لزيارة الأربعين
21:28 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 21:29 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العرقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.
19 سبتمبر 2022, 14:33 GMT
وأضاف معن أن عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، باستثناء وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات من بينها توزيع قوات أمنية على الشوارع الرئيسية لتأمين الطرق ومنع تكرار الحوادث.
وفي وقت سابق، أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية"
.
وأجرت وكالة
"إرنا"، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار "أربعينية الحسين"، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.
17 سبتمبر 2022, 20:45 GMT
وقال القائد العسكري: "إن جمیع المعابر الحدودیة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة لخدمة الزوار ولا توجد مشكلة من الناحية الأمنية".
وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار".
وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق
لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.