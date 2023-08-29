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حرس الحدود الإيراني: نقوم بالتأمين الكامل لزوار "الأربعين" مع العراق
حرس الحدود الإيراني: نقوم بالتأمين الكامل لزوار "الأربعين" مع العراق
أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T17:03+0000
2023-08-29T17:03+0000
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وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار "أربعينية الحسين"، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.وقال القائد العسكري:وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار".وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، يوم الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الموافق الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230816/العراق-ينشر-آلاف-العناصر-الأمنية-في-ديالى-لتأمين-زيارة-الأربعين-1080148820.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

حرس الحدود الإيراني: نقوم بالتأمين الكامل لزوار "الأربعين" مع العراق

17:03 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareصورة أرشيفية للجيش الإيراني
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".
وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار "أربعينية الحسين"، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العراق ينشر آلاف العناصر الأمنية في ديالى لتأمين زيارة "الأربعين"
16 أغسطس, 19:00 GMT
وقال القائد العسكري:
إن جمیع المعابر الحدودیة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة لخدمة الزوار ولا توجد مشكلة من الناحية الأمنية.
وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار".
وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.
وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.
ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، يوم الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الموافق الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
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