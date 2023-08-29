https://sputnikarabic.ae/20230829/حرس-الحدود-الإيراني-نقوم-بالتأمين-الكامل-لزوار-الأربعين-مع-العراق-1080535917.html

حرس الحدود الإيراني: نقوم بالتأمين الكامل لزوار "الأربعين" مع العراق

حرس الحدود الإيراني: نقوم بالتأمين الكامل لزوار "الأربعين" مع العراق

أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T17:03+0000

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وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار "أربعينية الحسين"، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.وقال القائد العسكري:وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار".وفي السياق نفسه، سبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الجاري، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، يوم الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الموافق الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230816/العراق-ينشر-آلاف-العناصر-الأمنية-في-ديالى-لتأمين-زيارة-الأربعين-1080148820.html

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