https://sputnikarabic.ae/20230829/بريكس-تسيطر-على-80-من-إنتاج-النفط-العالمي-1080519742.html
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
مع انضمام السعودية والإمارات وإيران إلى مجموعة بريكس، سيتمكن الاتحاد من السيطرة على حصة الأسد من إنتاج النفط العالمي، وسيسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:30+0000
2023-08-29T11:30+0000
2023-08-29T11:30+0000
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وينطبق الشيء نفسه على النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الجديدة، ليبلغ 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويتجاوز 30 تريليون دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار روسيا اليوم, инфографика
"بريكس" تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي
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مع انضمام السعودية والإمارات وإيران إلى مجموعة بريكس، سيتمكن الاتحاد من السيطرة على حصة الأسد من إنتاج النفط العالمي، وسيسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي.
وينطبق الشيء نفسه على النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" الجديدة، ليبلغ 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويتجاوز 30 تريليون دولار.