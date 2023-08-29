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انطلاق أول طائرة مباشرة من السعودية لإسرائيل منذ إعلان المملكة فتح أجوائها
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/صحيفة-زيلينسكي-هو-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-1080507929.html
صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام
صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام
كتبت صحيفة بريطانية بأنه من المستحيل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني بينما يتولى زيلينسكي قيادة البلاد. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T05:08+0000
2023-08-29T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال السياسي أنجيلو دورسي للصحيفة: "نتيجة لذلك، فإن الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم سيترك اللعبة... لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".وأضاف دورسي لصحيفة "ilfattoquotidiano": "العديد من السياسيين يراهنون على تغييرات جذرية ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إقالة زيلينسكي".وفي وقت سابق، أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مشاهد-لتدمير-مدفع-إف-70-أوكراني-ضخم-بضربة-روسية-فيديو-1080487945.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام

05:08 GMT 29.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كتبت صحيفة بريطانية بأنه من المستحيل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني بينما يتولى زيلينسكي قيادة البلاد.
وقال السياسي أنجيلو دورسي للصحيفة: "نتيجة لذلك، فإن الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم سيترك اللعبة... لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".
وأضاف دورسي لصحيفة "ilfattoquotidiano": "العديد من السياسيين يراهنون على تغييرات جذرية ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إقالة زيلينسكي".
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير مدفع "إف-70" أوكراني ضخم بضربة روسية... فيديو
أمس, 12:33 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.
وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".
أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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