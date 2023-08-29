https://sputnikarabic.ae/20230829/صحيفة-زيلينسكي-هو-العقبة-الرئيسية-أمام-السلام-1080507929.html
صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام
صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام
كتبت صحيفة بريطانية بأنه من المستحيل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني بينما يتولى زيلينسكي قيادة البلاد. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T05:08+0000
2023-08-29T05:08+0000
2023-08-29T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال السياسي أنجيلو دورسي للصحيفة: "نتيجة لذلك، فإن الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم سيترك اللعبة... لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".وأضاف دورسي لصحيفة "ilfattoquotidiano": "العديد من السياسيين يراهنون على تغييرات جذرية ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إقالة زيلينسكي".وفي وقت سابق، أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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روسيا, العالم
صحيفة: زيلينسكي هو العقبة الرئيسية أمام السلام
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كتبت صحيفة بريطانية بأنه من المستحيل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني بينما يتولى زيلينسكي قيادة البلاد.
وقال السياسي أنجيلو دورسي للصحيفة: "نتيجة لذلك، فإن الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم سيترك اللعبة... لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".
وأضاف دورسي لصحيفة "ilfattoquotidiano"
: "العديد من السياسيين يراهنون على تغييرات جذرية ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إقالة زيلينسكي".
وفي وقت سابق، أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.
وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".
أعلنت موسكو مراراً عن استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها من خلال التشريعات، ويدعو الغرب باستمرار روسيا إلى التفاوض، وهو ما تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.