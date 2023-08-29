https://sputnikarabic.ae/20230829/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-ستضطر-إلى-التراجع-خلف-نهر-دنيبر--1080539961.html

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية ستضطر إلى التراجع خلف نهر دنيبر

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية ستضطر إلى التراجع خلف نهر دنيبر

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية ستضطر إلى التراجع إلى خلف نهر دنيبر بسبب الخسائر الفادحة بعد الهجوم المضاد. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T19:58+0000

2023-08-29T19:58+0000

2023-08-29T19:58+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_0:25:3316:1890_1920x0_80_0_0_3dde3307b8fac78c103787eb07be0e44.jpg

وقال ريتر: "أوكرانيا سيتم إرجاعها إلى ما وراء نهر دنيبر، لأنه بحلول نهاية العام لن يكون لديها أي قوة متبقية لشغل مواقعها الحالية".ولفت ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت جميع قواتها إلى "الجحيم" وتم تدمير "حصة الأسد" منها خلال الهجمات على المناطق الروسية المحصنة.وأوضح ريتر أن قيادة كييف سيتعين عليها اتخاذ موقف دفاعي، وإلا فإنها ستفقد الجيش بأكمله بسبب الضربات الروسية القوية.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.

https://sputnikarabic.ae/20230829/خبير-أمريكي-يكشف-المبلغ-الذي-ستدفعه-كييف-مقابل-كل-ساعة-طيران-لـإف-16-1080538860.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا