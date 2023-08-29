https://sputnikarabic.ae/20230829/لبنان-نصر-الله-يدعو-لعدم-تمديد-تفويض-اليونيفيل-بصيغته-الحالية-1080518248.html
لبنان... نصر الله يدعو لعدم تمديد تفويض "اليونيفيل" بصيغته الحالية
لبنان... نصر الله يدعو لعدم تمديد تفويض "اليونيفيل" بصيغته الحالية
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه "ضد تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:03+0000
2023-08-29T11:03+0000
2023-08-29T11:03+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104090/58/1040905854_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_072bd458b197243191029c4781c52d74.jpg
وقال نصر الله متسائلا، خلال كلمة له، "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأراضي اللبنانية من دون إذن الحكومة والجيش اللبناني ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة من كل ذلك؟"، حسب قناة "المنار" اللبنانية.وأضاف أن "اليوم هناك معاناة كبيرة للبنان في مجلس الأمن"، متابعا: "نحن نشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن توفق الحكومة في إجراء هذا التعديل".واتهم نصرالله، واشنطن، التي تريد فقط ألا يشكل جنوب لبنان خطرا وتهديدا لإسرائيل، بالسعي لتحويل "اليونيفيل" إلى قوة تعمل كـ"جواسيس لدى الإسرائيليين".وينتهي بعد غد الخميس تفويض لمدة سنة لقوة "اليونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.وترفض الحكومة اللبنانية، الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/التجديد-لـ-يونيفيل-أزمة-دولية-جديدة-في-لبنان-ومخاوف-من-انعكاساتها-السياسية-1080446692.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104090/58/1040905854_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_97dfaf62768e02c88f15594b69f03deb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان... نصر الله يدعو لعدم تمديد تفويض "اليونيفيل" بصيغته الحالية
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أنه "ضد تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي".
وقال نصر الله متسائلا، خلال كلمة له، "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأراضي اللبنانية من دون إذن الحكومة والجيش اللبناني ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة من كل ذلك؟"، حسب قناة
"المنار" اللبنانية.
وأضاف أن "اليوم هناك معاناة كبيرة للبنان في مجلس الأمن"، متابعا: "نحن نشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن توفق الحكومة في إجراء هذا التعديل".
واتهم نصرالله، واشنطن، التي تريد فقط ألا يشكل جنوب لبنان خطرا وتهديدا لإسرائيل، بالسعي لتحويل "اليونيفيل" إلى قوة تعمل كـ"جواسيس لدى الإسرائيليين".
وينتهي بعد غد الخميس تفويض لمدة سنة لقوة "اليونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
وترفض الحكومة اللبنانية
، الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية.