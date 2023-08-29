https://sputnikarabic.ae/20230829/مستشار-أمريكي-سيتم-عزل-زيلينسكي-خلال-انقلاب-عسكري-1080516631.html

مستشار أمريكي: سيتم عزل زيلينسكي خلال انقلاب عسكري

مستشار أمريكي: سيتم عزل زيلينسكي خلال انقلاب عسكري

صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يواجه انقلابا عسكريا. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T09:46+0000

2023-08-29T09:46+0000

2023-08-29T09:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مقابلة مع قناة"Redacted" على "يوتيوب": "من المرجح أن تتم إزالة زيلينسكي نتيجة انقلاب بسبب الاستياء الكبير للقوات الموجودة على خط المواجهة الشرقي".وأضاف: "ارتكب الغرب حسابات خاطئة خطيرة، في محاولة لإضعاف روسيا والتسبب في انهيارها، وفي الواقع حدث ذلك مع أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحاول الهروب بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة. وقال ماكغريغور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس، أو ميامي، أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".وفي وقث سابق، قال السياسي أنجيلو دورسي لصحيفة بريطانية: "لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".

https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-منفصلة-عن-الواقع-ولا-تفهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1080499640.html

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