https://sputnikarabic.ae/20230829/نيجيريا-تعتزم-تخفيف-بعض-العقوبات-المفروضة-على-النيجر-1080539787.html

نيجيريا تعتزم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النيجر

نيجيريا تعتزم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النيجر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أجوري نغيلالي، أن نيجيريا سوف تخفف بعض العقوبات المفروضة على النيجر من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)،... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T19:41+0000

2023-08-29T19:41+0000

2023-08-29T19:41+0000

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وقال نغيلالي، في حديث لصحيفة "ذا إندبندنت نيجيريا" اليوم الثلاثاء: "لسنا في صراع مع مواطني جمهورية النيجر، وإنما هذا الصراع هو مع مجموعة متمردة من بضعة أفراد أخذوا رئيس البلاد المنتخب ديمقراطيًا رهينة مع أسرته لضمان وجودهم في السلطة".وكان نغيلالي قد صرح، أمس الاثنين، بأن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير، مؤكدا أن الضغوط على اقتصاد النيجر والمتمردين بدأت تؤتي ثمارها.وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس مجموعة "إيكواس"، قد قال، بوقت سابق، إن شن حرب واسعة النطاق في القارة الأفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى أن الدول الأعضاء مستعدة لاستخدام كافة الخيارات المتاحة.كما أشار الرئيس تينوبو إلى أن مجموعة "إيكواس" تسعى لحل الأزمة في النيجر سلميا، بالاعتماد على الدبلوماسية.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.

https://sputnikarabic.ae/20230828/مقارنة-عسكرية-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-في-مواجهة-باقي-جيوش-إيكواس-1080494623.html

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