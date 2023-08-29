https://sputnikarabic.ae/20230829/نيجيريا-تعتزم-تخفيف-بعض-العقوبات-المفروضة-على-النيجر-1080539787.html
نيجيريا تعتزم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النيجر
نيجيريا تعتزم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النيجر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أجوري نغيلالي، أن نيجيريا سوف تخفف بعض العقوبات المفروضة على النيجر من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)،... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T19:41+0000
2023-08-29T19:41+0000
2023-08-29T19:41+0000
أفريقيا
نيجيريا
النيجر
أخبار النيجر
إيكواس
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053605405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c308c685863dfa036c7a2a272e53956f.jpg
وقال نغيلالي، في حديث لصحيفة "ذا إندبندنت نيجيريا" اليوم الثلاثاء: "لسنا في صراع مع مواطني جمهورية النيجر، وإنما هذا الصراع هو مع مجموعة متمردة من بضعة أفراد أخذوا رئيس البلاد المنتخب ديمقراطيًا رهينة مع أسرته لضمان وجودهم في السلطة".وكان نغيلالي قد صرح، أمس الاثنين، بأن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير، مؤكدا أن الضغوط على اقتصاد النيجر والمتمردين بدأت تؤتي ثمارها.وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس مجموعة "إيكواس"، قد قال، بوقت سابق، إن شن حرب واسعة النطاق في القارة الأفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى أن الدول الأعضاء مستعدة لاستخدام كافة الخيارات المتاحة.كما أشار الرئيس تينوبو إلى أن مجموعة "إيكواس" تسعى لحل الأزمة في النيجر سلميا، بالاعتماد على الدبلوماسية.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مقارنة-عسكرية-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-في-مواجهة-باقي-جيوش-إيكواس-1080494623.html
أفريقيا
نيجيريا
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053605405_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e9df41d434837f82389086c2295ac40f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أفريقيا, نيجيريا, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, نيجيريا, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نيجيريا تعتزم تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النيجر
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أجوري نغيلالي، أن نيجيريا سوف تخفف بعض العقوبات المفروضة على النيجر من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لتجنب الآثار السلبية للعقوبات على مواطني النيجر.
وقال
نغيلالي، في حديث لصحيفة "ذا إندبندنت نيجيريا" اليوم الثلاثاء: "لسنا في صراع مع مواطني جمهورية النيجر، وإنما هذا الصراع هو مع مجموعة متمردة من بضعة أفراد أخذوا رئيس البلاد المنتخب ديمقراطيًا رهينة مع أسرته لضمان وجودهم في السلطة".
وأضاف: "سنخفف العقوبات إلى أقصى حد ممكن، وهذه العقوبات تُطبق بطريقة تقلل من تأثيرها على مواطني النيجر".
وكان نغيلالي قد صرح، أمس الاثنين، بأن التدخل العسكري في النيجر
هو الخيار الأخير، مؤكدا أن الضغوط على اقتصاد النيجر والمتمردين بدأت تؤتي ثمارها.
وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس مجموعة "إيكواس"، قد قال، بوقت سابق، إن شن حرب واسعة النطاق في القارة الأفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى أن الدول الأعضاء مستعدة لاستخدام كافة الخيارات المتاحة.
كما أشار الرئيس تينوبو إلى أن مجموعة "إيكواس" تسعى لحل الأزمة في النيجر سلميا، بالاعتماد على الدبلوماسية.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس
" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.