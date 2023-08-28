https://sputnikarabic.ae/20230828/مقارنة-عسكرية-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-في-مواجهة-باقي-جيوش-إيكواس-1080494623.html

مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"

مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"

تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو جزءا من القوة العسكرية لـ"إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي (عاصمة النيجر) جعلت الجيوش الـ3... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T16:11+0000

2023-08-28T16:11+0000

2023-08-28T16:35+0000

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ومن بين دول "إيكواس" الـ15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.وتلوح "إيكواس" بالتدخل العسكري ضد نيامي، منذ الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد في يوليو/ تموز الماضي، ولهذا السبب، أصبحت القوة العسكرية لـ "إيكواس" تنقسم إلى قسمين.يضم القسم الأول 3 دول ترفض التدخل العسكري:وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن جيوش الدول الـ 3 وإجمالي قدراتها العسكرية، التي تضم:وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية لكل جيش من جيوش الدول الـ 3 في 2023:جيش ماليجيش النيجرجيش بوركينا فاسوويضم القسم الثاني من جيوش "إيكواس" 5 دول تدعم التدخل العسكري في النيجر وهي:وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي القدرات العسكرية لجيوش الدول الـ 5 تمثل القوة العسكرية الفعلية لـ "إيكواس" في أزمة النيجر وتشمل:وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية لكل جيش من جيوش الدول الـ 5 في 2023:جيش نيجيرياجيش غاناجيش السنغالجيش سيراليونجيش بنينويرى خبراء أن اتحاد جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو يمكنه مواجهة أي تدخل عسكري لباقي جيوش "إيكواس"، مشيرين إلى أن الدول التي تدعم هذا التدخل ستكون أول من يعاني منه.وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.يذكر أنه في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.

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