مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
16:11 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 28.08.2023)
© AFP 2023الجيش النيجيري
© AFP 2023
تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو جزءا من القوة العسكرية لـ"إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي (عاصمة النيجر) جعلت الجيوش الـ3 في مواجهة مع باقي جيوش المجموعة.
ومن بين دول "إيكواس" الـ15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
26 أغسطس, 08:44 GMT
وتلوح "إيكواس" بالتدخل العسكري ضد نيامي، منذ الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد في يوليو/ تموز الماضي، ولهذا السبب، أصبحت القوة العسكرية لـ "إيكواس" تنقسم إلى قسمين.
يضم القسم الأول 3 دول ترفض التدخل العسكري:
مالي: الـ 3 بين جيوش "إيكواس" ورقم 21 أفريقيا و110 عالميا.
النيجر: الـ 4 بين جيوش "إيكواس" ورقم 25 أفريقيا و119 عالميا.
بوركينا فاسو: الـ 5 بين جيوش "إيكواس" ورقم 26 أفريقيا و121 عالميا.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إحصائيات عن جيوش الدول الـ 3 وإجمالي قدراتها العسكرية، التي تضم:
75 طائرة حربية.
3 آلاف و134 مدرعة.
50 دبابة.
27 مدفعا مقطورا.
50 راجمة صواريخ.
وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية لكل جيش من جيوش الدول الـ 3 في 2023:
جيش مالي
الإنفاق الدفاعي: 591 مليون دولار.
عدد الجنود: 20 ألفا.
39 طائرة حربية.
50 دبابة.
1294 مركبة عسكرية.
15 مدفعا مقطورا.
45 راجمة صواريخ.
جيش النيجر
الإنفاق الدفاعي: 287 مليون دولار.
عدد الجنود: 13 ألفا.
16 طائرة حربية.
728 مدرعة.
جيش بوركينا فاسو
الإنفاق الدفاعي: 434 مليون دولار.
عدد الجنود: 17 ألف جندي.
20 طائرة حربية.
ألف و112 مدرعة.
12 مدفعا مقطورا.
5 راجمات صواريخ.
19 أغسطس, 07:03 GMT
ويضم القسم الثاني من جيوش "إيكواس" 5 دول تدعم التدخل العسكري في النيجر وهي:
نيجيريا: الأولى بين جيوش "إيكواس" ورقم 4 أفريقيا و36 عالميا.
غانا: الـ 2 بين جيوش "إيكواس" ورقم 20 أفريقيا و109 عالميا.
السنغال: الـ 6 بين جيوش "إيكواس" ورقم 30 أفريقيا و125 عالميا.
سيراليون: الـ 7 بين جيوش "إيكواس" ورقم 35 أفريقيا و138 عالميا.
بنين: الـ 8 بين جيوش "إيكواس" ورقم 38 أفريقيا و144 عالميا.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي القدرات العسكرية لجيوش الدول الـ 5 تمثل القوة العسكرية الفعلية لـ "إيكواس" في أزمة النيجر وتشمل:
197 طائرة حربية.
179 دبابة.
18 ألفا و312 مدرعة.
30 مدفعا ذاتيا.
365 مدفعا مقطورا.
58 راجمة صواريخ.
170 وحدة بحرية.
10 يناير, 20:54 GMT
وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية لكل جيش من جيوش الدول الـ 5 في 2023:
جيش نيجيريا
الإنفاق الدفاعي: 3.4 مليار دولار.
عدد الجنود: 215 ألفا.
144 طائرة حربية.
177 دبابة.
15 ألفا و748 مدرعة.
30 مدفعا ذاتيا.
339 مدفعا مقطورا.
37 راجمة صواريخ.
136 وحدة بحرية.
© AFP 2023الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
© AFP 2023
جيش غانا
الإنفاق الدفاعي: 289 مليون دولار.
عدد الجنود: 14 ألفا.
20 طائرة حربية.
1656 مركبة عسكرية.
6 مدافع مقطورة.
15 راجمة صواريخ.
20 وحدة بحرية.
جيش السنغال
الإنفاق الدفاعي: 345 مليون دولار.
عدد الجنود: 17 ألفا.
27 طائرة حربية.
ألف و104 مدرعات.
20 مدفعا مقطورا.
6 راجمة صواريخ.
4 وحدة بحرية.
© AFP 2023جيش السنغال
جيش السنغال
© AFP 2023
جيش سيراليون
الإنفاق الدفاعي: 19 مليون دولار.
عدد الجنود: 13 ألفا.
4 طائرات حربية.
دبابتان.
104 مدرعات.
10 وحدات بحرية.
جيش بنين
الإنفاق الدفاعي: 75 مليون دولار.
عدد الجنود: 5 آلاف.
طائرتان حربيتان.
150 مدرعة.
ويرى خبراء أن اتحاد جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو يمكنه مواجهة أي تدخل عسكري لباقي جيوش "إيكواس"، مشيرين إلى أن الدول التي تدعم هذا التدخل ستكون أول من يعاني منه.
26 أغسطس, 10:56 GMT
وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
يذكر أنه في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.
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