https://sputnikarabic.ae/20230829/هيئة-الضرائب-المصرية-تفند-ادعاءات-نادي-الزمالك-بشأن-خفض-الديون-إلى-400-مليون-جنيه-1080525718.html
هيئة الضرائب المصرية تفند ادعاءات نادي الزمالك بشأن خفض الديون إلى 400 مليون جنيه
هيئة الضرائب المصرية تفند ادعاءات نادي الزمالك بشأن خفض الديون إلى 400 مليون جنيه
نفت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، "تقديم نادي الزمالك بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية حتي الآن". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T12:51+0000
2023-08-29T12:51+0000
2023-08-29T12:51+0000
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وقالت الضرائب المصرية، في بيان لها، إنه لاصحة لما تم تداوله لخفض الضرائب المستحقة علي نادي الزمالك من ١,٢ مليار إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصري، مؤكدة أن "الباب مفتوح للتواصل مع كل المجتمع الضريبي، من أجل إنهاء المنازعات الضريبية وديا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة".وكان عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك المصري، أكد، في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة المحور، أنه "تم الاتفاق على تخفيض مديونيات الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت المديونيات مليار و200 مليون جنيه".وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، الأسبوع الماضي، تقديم استقالته بشكل رسمي، بعدم مرت القلعة البيضاء، بأزمات مالية كبيرة ضربت النادي مؤخرا، وسبقها عزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي. ورحل مجلس الأبيض قبل حسم مصير نجم الفريق أحمد سيد زيزو، والذي تلقى عرضا مغريا من الشباب السعودي لضمه.
https://sputnikarabic.ae/20230225/حكم-نهائي-بسجن-مرتضى-منصور-يطيح-به-من-رئاسة-نادي-الزمالك-المصري-1073989398.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات
هيئة الضرائب المصرية تفند ادعاءات نادي الزمالك بشأن خفض الديون إلى 400 مليون جنيه
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نفت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، "تقديم نادي الزمالك بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية حتي الآن".
وقالت الضرائب المصرية، في بيان لها
، إنه لاصحة لما تم تداوله لخفض الضرائب المستحقة علي نادي الزمالك من ١,٢ مليار إلى ٤٠٠ مليون جنيه مصري، مؤكدة أن "الباب مفتوح للتواصل مع كل المجتمع الضريبي، من أجل إنهاء المنازعات الضريبية وديا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة".
وكان عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك المصري، أكد، في تصريحاته
عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة المحور، أنه "تم الاتفاق على تخفيض مديونيات الزمالك إلى 400 مليون جنيه وسيتم جدولتها بعدما كانت المديونيات مليار و200 مليون جنيه".
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، الأسبوع الماضي، تقديم استقالته بشكل رسمي، بعدم مرت القلعة البيضاء، بأزمات مالية كبيرة ضربت النادي مؤخرا، وسبقها عزل مرتضى منصور
من منصب رئيس النادي.
ورحل مجلس الأبيض قبل حسم مصير نجم الفريق أحمد سيد زيزو، والذي تلقى عرضا مغريا من الشباب السعودي لضمه.