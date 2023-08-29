https://sputnikarabic.ae/20230829/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تعرب-عن-خيبة-أملها-من-عدم-وجود-تأثير-اقتصادي-للعقوبات-على-روسيا-1080517713.html
وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من عدم وجود "تأثير اقتصادي" للعقوبات على روسيا
وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من عدم وجود "تأثير اقتصادي" للعقوبات على روسيا
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنها محبطة من أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، ليس لها تأثير ملموس على اقتصادها. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T10:36+0000
2023-08-29T10:36+0000
2023-08-29T10:36+0000
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ويأتي اعتراف بيربوك بإحباطها، في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الروسي نموه، على رغم من العقوبات الاقتصادية الصادرة من الغرب.وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، في مقابلة لصالح كتاب جديد، من إعداد الصحفي، ستيفان لامبي، بعنوان "Emergency: Governing in Times of War" أو "حالة الطوارئ: الحكم في أوقات الحرب"، والذي يتناول في مضمونه استجابة الحكومة الألمانية للأزمة الأوكرانية.وقالت في تصريحاتها للكتاب، التي نشرت يوم الخميس الماضي:وفرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو، للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، لكن الاقتصاد الروسي لم ينهار تحت وطأة العقوبات كما توقعت بعض الأوساط.ويؤكد الاقتصاديون الغربيون أن روسيا تدين بنموها بشكل رئيسي إلى اقتصادها الحربي، والزيادة الهائلة في إنتاج الأسلحة والذخيرة.وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على جولة أخرى من العقوبات، بغرض سد الثغرات التي استغلتها روسيا للتهرب من العقوبات.وبهذه الخطوة، سعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة عبر دول ثالثة إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مرشح-رئاسي-أمريكي-يتعهد-برفع-العقوبات-عن-روسيا--1080491241.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من عدم وجود "تأثير اقتصادي" للعقوبات على روسيا
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنها محبطة من أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، ليس لها تأثير ملموس على اقتصادها.
ويأتي اعتراف بيربوك بإحباطها، في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الروسي نموه، على رغم من العقوبات الاقتصادية الصادرة من الغرب.
وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، في مقابلة لصالح كتاب
جديد، من إعداد الصحفي، ستيفان لامبي، بعنوان "Emergency: Governing in Times of War" أو "حالة الطوارئ: الحكم في أوقات الحرب"، والذي يتناول في مضمونه استجابة الحكومة الألمانية للأزمة الأوكرانية.
وقالت في تصريحاتها للكتاب، التي نشرت يوم الخميس الماضي:
"العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ليس لها "تأثير اقتصادي".
وفرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو، للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، لكن الاقتصاد الروسي لم ينهار تحت وطأة العقوبات كما توقعت بعض الأوساط.
ويؤكد الاقتصاديون الغربيون أن روسيا تدين بنموها بشكل رئيسي إلى اقتصادها الحربي، والزيادة الهائلة في إنتاج الأسلحة والذخيرة.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على جولة أخرى من العقوبات
، بغرض سد الثغرات التي استغلتها روسيا للتهرب من العقوبات.
وبهذه الخطوة، سعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة عبر دول ثالثة إلى روسيا، والتي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة.