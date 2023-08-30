https://sputnikarabic.ae/20230830/خبير-الأحداث-في-الغابون-تظهر-أن-أفريقيا-سئمت-من-الغرب-1080564201.html

خبير: الأحداث في الغابون تظهر أن أفريقيا سئمت من الغرب

خبير: الأحداث في الغابون تظهر أن أفريقيا سئمت من الغرب

صرح العضو السابق في البوندستاغ ( البرلمان الألماني)، أرمين بولوس هامبل، اليوم الأربعاء، أن الأحداث التي تشهدها الغابون تشكل ضربة خطيرة لفرنسا، وتظهر بأن الدول... 30.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-30T15:40+0000

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وقال هامبل لوكالة "سبوتنيك": "هذه ضربة فظيعة لفرنسا، التي تمكنت من الحفاظ على نفوذها منذ العصور الاستعمارية في غرب أفريقيا، فبعد مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وأخيرا النيجر، تتخلى الغابون عن النظام الفرنسي الراسخ الذي أبقى غرب أفريقيا في فلك القوى الغربية".واستبعد هامبل أن تمتد موجة الانقلابات العسكرية في أفريقيا إلى المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، كساحل العاج والكاميرون والسنغال، لكنه أكد أن نفوذ روسيا والصين في المنطقة سيزداد.ومن ناحية أخرى، يرى أن الدول الغربية لن تكون قادرة على القيام بتدخل عسكري في أفريقيا، لأن ذلك سيُنظر إليه على أنه حرب استعمارية جديدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.

https://sputnikarabic.ae/20230830/الكرملين-الوضع-في-الغابون-يثير-قلقا-عميقا-1080552003.html

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