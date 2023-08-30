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خبير: الأحداث في الغابون تظهر أن أفريقيا سئمت من الغرب
خبير: الأحداث في الغابون تظهر أن أفريقيا سئمت من الغرب
صرح العضو السابق في البوندستاغ ( البرلمان الألماني)، أرمين بولوس هامبل، اليوم الأربعاء، أن الأحداث التي تشهدها الغابون تشكل ضربة خطيرة لفرنسا، وتظهر بأن الدول... 30.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-30T15:40+0000
2023-09-05T11:02+0000
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وقال هامبل لوكالة "سبوتنيك": "هذه ضربة فظيعة لفرنسا، التي تمكنت من الحفاظ على نفوذها منذ العصور الاستعمارية في غرب أفريقيا، فبعد مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وأخيرا النيجر، تتخلى الغابون عن النظام الفرنسي الراسخ الذي أبقى غرب أفريقيا في فلك القوى الغربية".واستبعد هامبل أن تمتد موجة الانقلابات العسكرية في أفريقيا إلى المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، كساحل العاج والكاميرون والسنغال، لكنه أكد أن نفوذ روسيا والصين في المنطقة سيزداد.ومن ناحية أخرى، يرى أن الدول الغربية لن تكون قادرة على القيام بتدخل عسكري في أفريقيا، لأن ذلك سيُنظر إليه على أنه حرب استعمارية جديدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
https://sputnikarabic.ae/20230830/الكرملين-الوضع-في-الغابون-يثير-قلقا-عميقا-1080552003.html
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون

خبير: الأحداث في الغابون تظهر أن أفريقيا سئمت من الغرب

15:40 GMT 30.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.09.2023)
© AFP 2023 / -مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون.
مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / -
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صرح العضو السابق في البوندستاغ ( البرلمان الألماني)، أرمين بولوس هامبل، اليوم الأربعاء، أن الأحداث التي تشهدها الغابون تشكل ضربة خطيرة لفرنسا، وتظهر بأن الدول الأفريقية سئمت من السياسات التي ينتهجها الغرب.
وقال هامبل لوكالة "سبوتنيك": "هذه ضربة فظيعة لفرنسا، التي تمكنت من الحفاظ على نفوذها منذ العصور الاستعمارية في غرب أفريقيا، فبعد مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وأخيرا النيجر، تتخلى الغابون عن النظام الفرنسي الراسخ الذي أبقى غرب أفريقيا في فلك القوى الغربية".

وأشار هامبل إلى أن الانقلاب المستمر في البلاد يظهر مدى سئم القارة الأفريقية من الدعم الغربي للديكتاتوريين.

واستبعد هامبل أن تمتد موجة الانقلابات العسكرية في أفريقيا إلى المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، كساحل العاج والكاميرون والسنغال، لكنه أكد أن نفوذ روسيا والصين في المنطقة سيزداد.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
الكرملين: الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا
30 أغسطس, 11:11 GMT
وأضاف أن روسيا والصين، على عكس الدول الأوروبية، لا تفرضان روايات سياسية على الدول الأفريقية، كالقيم الغربية وحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، يرى أن الدول الغربية لن تكون قادرة على القيام بتدخل عسكري في أفريقيا، لأن ذلك سيُنظر إليه على أنه حرب استعمارية جديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
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