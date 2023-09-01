https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-تجاه-البحر-الأصفر-1080624031.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر
إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الجمعة/السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T22:30+0000
2023-09-01T22:30+0000
2023-09-01T22:46+0000
كوريا الشمالية
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كوريا الجنوبية
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ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عدد الصواريخ أو مداها وارتفاعها وسرعتها.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونغ أون.كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.يذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة تسمى "درع الحرية أولتشي"، بدأت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى اليوم 31 أغسطس، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي".
https://sputnikarabic.ae/20230831/كوريا-الجنوبية-ترد-على-إعلان-زعيم-كوريا-الشمالية-نيته-شن-هجوم-عسكري-عليها-1080578118.html
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كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, العالم, كوريا الجنوبية
إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر
22:30 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 22:46 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الجمعة/السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عدد الصواريخ أو مداها
وارتفاعها وسرعتها.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونغ أون.
كما شهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية
ضد كوريا الجنوبية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة
تسمى "درع الحرية أولتشي"، بدأت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى اليوم 31 أغسطس، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي".