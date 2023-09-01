https://sputnikarabic.ae/20230901/الخارجية-البولندية-نتعامل-مع-المعلومات-حول-انتهاك-المجال-الجوي-لبيلاروسيا-بطائرة-مروحية-بحذر---1080620497.html
الخارجية البولندية: نتعامل مع المعلومات حول انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا بطائرة مروحية "بحذر"
الخارجية البولندية: نتعامل مع المعلومات حول انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا بطائرة مروحية "بحذر"
قال نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الجمعة، إن وارسو ستحلل بحذر المعلومات المتعلقة بانتهاك مروحية عسكرية بولندية لحدودها مع بيلاروسيا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T19:11+0000
2023-09-01T19:11+0000
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وارسو - سبوتنيك. وأوضح وزير الخارجية البولندي، في تصريحات للصحفيين: "سنقوم بتحليل الوضع، لكننا بحاجة إلى التعامل مع مثل هذه التصريحات الصادرة عن الأجهزة البيلاروسية بحذر شديد، لأنها جزء من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خدمة الحدود البيلاروسية، أن مروحية عسكرية بولندية من طراز "مي-24"، انتهكت حدود الدولة في منطقة بيراستافيتسا، بمنطقة غرودنو.وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إنها استدعت القائم بالأعمال البولندي، فيما يتعلق بالحادث.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الأمريكية-التوتر-بين-بولندا-وبيلاروسيا-لا-يستدعي-تفعيل-المادة-الخامسة-بميثاق-الناتو-1079730725.html
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بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية البولندية: نتعامل مع المعلومات حول انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا بطائرة مروحية "بحذر"
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قال نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الجمعة، إن وارسو ستحلل بحذر المعلومات المتعلقة بانتهاك مروحية عسكرية بولندية لحدودها مع بيلاروسيا.
وارسو - سبوتنيك. وأوضح وزير الخارجية البولندي، في تصريحات للصحفيين: "سنقوم بتحليل الوضع، لكننا بحاجة إلى التعامل مع مثل هذه التصريحات الصادرة عن الأجهزة البيلاروسية بحذر شديد، لأنها جزء من نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خدمة الحدود البيلاروسية، أن مروحية عسكرية بولندية من طراز "مي-24"، انتهكت حدود الدولة في منطقة بيراستافيتسا، بمنطقة غرودنو.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، إنها استدعت القائم بالأعمال البولندي، فيما يتعلق بالحادث.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية
إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.