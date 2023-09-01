https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-تنفيذ-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم-بقارب-مسير-شبه-غاطس--عاجل-1080623518.html
الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم
الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T21:44+0000
2023-09-01T21:44+0000
2023-09-01T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قارب
وزارة الدفاع الروسية
جمهورية القرم الروسية
روسيا
زورق
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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفين-جويين-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080623295.html
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سبوتنيك عربي
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قارب, وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق
قارب, وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق
الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم
21:44 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 22:16 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم.
وكشفت الدفاع الروسية، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه بالبحر الأسود.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.
وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية
باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.