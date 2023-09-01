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استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-تنفيذ-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم-بقارب-مسير-شبه-غاطس--عاجل-1080623518.html
الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم
الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T21:44+0000
2023-09-01T22:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قارب
وزارة الدفاع الروسية
جمهورية القرم الروسية
روسيا
زورق
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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفين-جويين-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080623295.html
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قارب, وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق
قارب, وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق

الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم

21:44 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 22:16 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم.

وكشفت الدفاع الروسية، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه بالبحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.
وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في أجواء مقاطعة بيلغورود
21:10 GMT
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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