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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/اللواء-200-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-80-جنديا-ويأسر-آخرين-في-أرتيوموفسك-1080602675.html
اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك
اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك
صد مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية استمر لعدة أيام. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T01:30+0000
2023-09-01T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
القوات الأوكرانية
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وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.وقال الضابط الروسي، إنه تم أسر ثمانية جنود أوكرانيين من اللواء 30 للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الجندي الأوكراني، فقد رأى جبالًا من الجثث واضطر إلى قضاء الليل كله واليوم التالي بجوار جثث الجنود الأوكران القتلى، حتى تم أسره من قبل القوات الروسية.وكشف الجندي الأوكراني أن جنديا روسيا عرض عليهم الاستسلام بعدما دخل إلى خندقهم، كما أنقذ ساقه التي كانت قد أصيبت.ظلت أرتيوموفسك (باخموت)، وهي مدينة كبيرة في دونباس شمال جمهورية دونيتسك، تسيطر عليها كييف نتيجة للأعمال العدائية في صيف عام 2014، وتم تحريرها في 20 مايو/ أيار 2023. وفي الوقت الحالي، تخضع المدينة بالكامل لسيطرة القوات الروسية.
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روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية
روسيا, الجيش الروسي, القوات الأوكرانية

اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك

01:30 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:03 GMT 01.09.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik
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صد مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية استمر لعدة أيام.
وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
وقال الضابط الروسي، إنه تم أسر ثمانية جنود أوكرانيين من اللواء 30 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال أحد الجنود الأوكران الأسرى إنه نجى من الموت المحقق بمعجزة... كان هناك الكثير من الجثث للجيش الأوكراني هناك... رأيت 15 جنديا بين القتلى... كان هناك المزيد.

وبحسب الجندي الأوكراني، فقد رأى جبالًا من الجثث واضطر إلى قضاء الليل كله واليوم التالي بجوار جثث الجنود الأوكران القتلى، حتى تم أسره من قبل القوات الروسية.
وكشف الجندي الأوكراني أن جنديا روسيا عرض عليهم الاستسلام بعدما دخل إلى خندقهم، كما أنقذ ساقه التي كانت قد أصيبت.
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ظلت أرتيوموفسك (باخموت)، وهي مدينة كبيرة في دونباس شمال جمهورية دونيتسك، تسيطر عليها كييف نتيجة للأعمال العدائية في صيف عام 2014، وتم تحريرها في 20 مايو/ أيار 2023. وفي الوقت الحالي، تخضع المدينة بالكامل لسيطرة القوات الروسية.
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