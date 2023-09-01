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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-أوكراني-بالطائرات-المسيرة-في-دونيتسك--عاجل-1080602827.html
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك
دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كراسنوجوروفكا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T02:13+0000
2023-09-01T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
المدفعية الروسية
قاذفات اللهب
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
مسيرة
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قال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية، فاديم أستافييف، لـوكالة "سبوتنيك"، إن مدفعية المجموعة دمرت أيضا نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف أستافييف: "أيضًا، أكملت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسيبيوك (الشمس الحارقة) بنجاح مهام إطلاق النار على مجموعات وحدات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".كان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/اللواء-200-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-80-جنديا-ويأسر-آخرين-في-أرتيوموفسك-1080602675.html
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روسيا, القوات الروسية, المدفعية الروسية, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة, مسيرة
روسيا, القوات الروسية, المدفعية الروسية, قاذفات اللهب, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة, مسيرة

المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك

02:13 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزًا أوكرانيًا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كراسنوجوروفكا.
قال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية، فاديم أستافييف، لـوكالة "سبوتنيك"، إن مدفعية المجموعة دمرت أيضا نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا له، خلال المعركة المضادة للبطارية، تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "ماستا-بي" في موقع في منطقة ألكسندرو شولتينو، وسبع قذائف هاون من عيار 120 و82 ملم في قطاعات مختلفة من الجبهة في اتجاهي ليسيتشانسك ومارينسك.

وأضاف أستافييف: "أيضًا، أكملت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسيبيوك (الشمس الحارقة) بنجاح مهام إطلاق النار على مجموعات وحدات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا".
كان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك
01:30 GMT
وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
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