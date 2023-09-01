https://sputnikarabic.ae/20230901/توقف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا--عاجل-1080623625.html
توقف حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا
توقف حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا
توقفت حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا، ليل الجمعة/السبت، مؤقتا على جسر القرم. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T21:55+0000
2023-09-01T21:55+0000
2023-09-01T23:41+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
حركة مرور
هجوم إرهابي
زورق
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وبحسب رسالة نشرها مقر العمليات على تلغرام، طلب من المتواجدين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم.وكشفت الدفاع الروسية، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا، مساء الجمعة.وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-حاول-تنفيذ-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم-بقارب-مسير-شبه-غاطس--عاجل-1080623518.html
جمهورية القرم الروسية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, حركة مرور, هجوم إرهابي, زورق
جمهورية القرم الروسية, روسيا, حركة مرور, هجوم إرهابي, زورق
توقف حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا
21:55 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 23:41 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
توقفت حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا، ليل الجمعة/السبت، مؤقتا على جسر القرم.
وبحسب رسالة نشرها مقر العمليات على تلغرام، طلب من المتواجدين على الجسر
وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير زورق أوكراني مسير شبه غاطس حاول تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم.
وكشفت الدفاع الروسية، أن الزورق الأوكراني المسير تم اعتراضه وتدميره في الوقت المناسب قبل الوصول لهدفه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا، مساء الجمعة.
وصباح الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.