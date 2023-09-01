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https://sputnikarabic.ae/20230901/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-تجري-مباحثات-مثمرة-مع-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-1080611321.html
مديرة صندوق النقد الدولي تجري مباحثات "مثمرة" مع رئيس مجلس الدولة الصيني
مديرة صندوق النقد الدولي تجري مباحثات "مثمرة" مع رئيس مجلس الدولة الصيني
أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، عن تطلعها للعمل مع الصين بشأن القضايا العالمية، ‏بما في ذلك التغير المناخي ودعم... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T13:21+0000
2023-09-01T13:21+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع بين جورجيفا ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ضمن زيارة تجريها إلى بكين.وأشارت عبر حسابها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، إلى أنها أجرت مباحثات "مثمرة" مع تشيانغ.وتزور مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين حتى يوم الأحد المقبل، للقاء كبار القادة الصينيين، وذلك قبل سفرها إلى إندونيسيا والهند، لحضور قمتي "الآسيان" و"مجموعة العشرين".والتقت جورجيفا كذلك خلال زيارتها إلى الصين، مع رئيس البنك المركزي الصيني المعين حديثا، بان قونغ شنغ، ووزير المال الصيني، ليو كون، حسبما كتبت على منصة"إكس"، اليوم الجمعة.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي، لعام 2023 قليلا، لكنه ترك توقعاته للصين دون تغيير، محذرا من أن أداء انتعاش بكين كان ضعيفا، وأن الانكماش الأعمق في قطاع العقارات لا يزال يمثل خطرا.كما لفت الصندوق إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سينمو بنسبة 5.2%، خلال العام الحالي، وهو ارتفاع من 3%، في العام الماضي 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5%، في العام المقبل 2024، حسب تقديراته.
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صندوق النقد الدولي, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صندوق النقد الدولي, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مديرة صندوق النقد الدولي تجري مباحثات "مثمرة" مع رئيس مجلس الدولة الصيني

13:21 GMT 01.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، عن تطلعها للعمل مع الصين بشأن القضايا العالمية، ‏بما في ذلك التغير المناخي ودعم الاقتصادات النامية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين جورجيفا ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ضمن زيارة تجريها إلى بكين.
وأشارت عبر حسابها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، إلى أنها أجرت مباحثات "مثمرة" مع تشيانغ.
وتزور مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين حتى يوم الأحد المقبل، للقاء كبار القادة الصينيين، وذلك قبل سفرها إلى إندونيسيا والهند، لحضور قمتي "الآسيان" و"مجموعة العشرين".
والتقت جورجيفا كذلك خلال زيارتها إلى الصين، مع رئيس البنك المركزي الصيني المعين حديثا، بان قونغ شنغ، ووزير المال الصيني، ليو كون، حسبما كتبت على منصة"إكس"، اليوم الجمعة.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي، لعام 2023 قليلا، لكنه ترك توقعاته للصين دون تغيير، محذرا من أن أداء انتعاش بكين كان ضعيفا، وأن الانكماش الأعمق في قطاع العقارات لا يزال يمثل خطرا.
كما لفت الصندوق إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سينمو بنسبة 5.2%، خلال العام الحالي، وهو ارتفاع من 3%، في العام الماضي 2022، قبل أن يتراجع إلى 4.5%، في العام المقبل 2024، حسب تقديراته.
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