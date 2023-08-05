https://sputnikarabic.ae/20230805/رئيس-البرازيل-بنك-بريكس-أكثر-سخاء-من-صندوق-النقد-الدولي-وهو-مهتم-بمساعدة-الدول-وليس-إغراقها-1079808151.html
رئيس البرازيل: بنك "بريكس" أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي وهو مهتم بمساعدة الدول وليس إغراقها
رئيس البرازيل: بنك "بريكس" أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي وهو مهتم بمساعدة الدول وليس إغراقها
دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجددا إلى إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، معربا عن أمله في أن تحقق عملة "بريكس" المدعومة... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T08:42+0000
2023-08-05T08:42+0000
2023-08-05T08:42+0000
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وقال لولا، أمس الجمعة، مخاطبا وسائل الإعلام بشأن قمة "البريكس" المقبلة: "يعلم الجميع أنني أدافع عن فكرة أن لدينا عملتنا الخاصة للتجارة بين البلدان".وتابع: "لماذا البرازيل في حاجة إلى الدولار للتجارة مع الصين أو الأرجنتين؟ يمكننا المتاجرة بعملتنا"، وفقا لموقع "بيبول جازيت". كما أكد دا سيلفا أن وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، وسط جهود متزايدة من قبل عدد متزايد من الدول حول العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح العملات المحلية في التعاملات التجارية الدولية.وسبق لدا سيلفا أن طرح مرارا وتكرارا، فكرة إنشاء نظام دفع ليحل محل الدولار الأمريكي.ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "البريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قمة "البريكس" في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون استخدام العملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار على جدول أعمال القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-أعتقد-أن-حضوري-قمة-بريكس-أكثر-أهمية-من-وجودي-هنا-في-روسيا-الآن-1079555386.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس البرازيل: بنك "بريكس" أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي وهو مهتم بمساعدة الدول وليس إغراقها
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دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجددا إلى إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، معربا عن أمله في أن تحقق عملة "بريكس" المدعومة بالذهب هذا الهدف.
وقال لولا، أمس الجمعة، مخاطبا وسائل الإعلام بشأن قمة "البريكس" المقبلة: "يعلم الجميع أنني أدافع عن فكرة أن لدينا عملتنا الخاصة للتجارة بين البلدان".
وتابع: "لماذا البرازيل في حاجة إلى الدولار للتجارة مع الصين أو الأرجنتين؟ يمكننا المتاجرة بعملتنا"، وفقا لموقع
"بيبول جازيت".
"بنك "بريكس" سيكون أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي
، ومهتما حقا بمساعدة البلدان، وليس إغراقها".
وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، وسط جهود متزايدة من قبل عدد متزايد من الدول حول العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح العملات المحلية في التعاملات التجارية الدولية.
وسبق لدا سيلفا أن طرح مرارا وتكرارا، فكرة إنشاء نظام دفع ليحل محل الدولار الأمريكي.
ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "البريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قمة "البريكس"
في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون استخدام العملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار على جدول أعمال القمة.