عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html
مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب
مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب
صرّح الرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هارالد كوجات، بأن تقديم طائرات "إف-16" الأمريكية إلى كييف لن يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لها في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T00:52+0000
2023-09-01T06:07+0000
إف-16
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
برلين - سبوتنيك. وقال كوجات، الذي عمل مفتشا عاما في الجيش الألماني، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت فوخي" السويسرية: "هل هناك سلاح يمكنه أن يساعد أوكرانيا على تغيير موقفها الاستراتيجي؟ حتى الآن جميع الأسلحة التي قُدمت إليها من دبابات وراجمات صواريخ كان من المفترض أن تغير قواعد اللعبة".وأشار كوجات إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا في ألمانيا حول تقديم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، لكنه اعتبر أن إمداد كييف بمثل هذه الصواريخ من شأنه أن يتسبب في تصعيد خطير، ورد فعل قوي من جانب روسيا.وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230901/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-روسيا-تفوز-بالنزاع-في-أوكرانيا-والغرب-يخسر-1080602388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إف-16, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا
إف-16, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب

00:52 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 01.09.2023)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح الرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هارالد كوجات، بأن تقديم طائرات "إف-16" الأمريكية إلى كييف لن يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لها في الحرب.
برلين - سبوتنيك. وقال كوجات، الذي عمل مفتشا عاما في الجيش الألماني، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت فوخي" السويسرية: "هل هناك سلاح يمكنه أن يساعد أوكرانيا على تغيير موقفها الاستراتيجي؟ حتى الآن جميع الأسلحة التي قُدمت إليها من دبابات وراجمات صواريخ كان من المفترض أن تغير قواعد اللعبة".

وأضاف: "الشيء التالي الذي يجب أن يغير الوضع هو طائرات إف-16. بالطبع ستشكل هذه الطائرات دفعة للقوات الأوكرانية لكن الأنظمة الدفاعية الروسية فعالة للغاية. أعتقد أن الغرب لن يكون سعيدا برؤية طائرات إف-16 تسقط، وبالتالي يمكننا القول إن هذه الطائرات لن تغير قواعد اللعبة أيضا".

وأشار كوجات إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا في ألمانيا حول تقديم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، لكنه اعتبر أن إمداد كييف بمثل هذه الصواريخ من شأنه أن يتسبب في تصعيد خطير، ورد فعل قوي من جانب روسيا.
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
00:05 GMT
وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала