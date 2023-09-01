https://sputnikarabic.ae/20230901/مسؤول-كبير-سابق-في-الناتو-إمداد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-لن-يغير-مسار-الحرب-1080602522.html

مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب

مسؤول كبير سابق في "الناتو": إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" لن يغير مسار الحرب

صرّح الرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هارالد كوجات، بأن تقديم طائرات "إف-16" الأمريكية إلى كييف لن يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لها في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T00:52+0000

2023-09-01T00:52+0000

2023-09-01T06:07+0000

إف-16

الناتو

أخبار أوكرانيا

روسيا

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برلين - سبوتنيك. وقال كوجات، الذي عمل مفتشا عاما في الجيش الألماني، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت فوخي" السويسرية: "هل هناك سلاح يمكنه أن يساعد أوكرانيا على تغيير موقفها الاستراتيجي؟ حتى الآن جميع الأسلحة التي قُدمت إليها من دبابات وراجمات صواريخ كان من المفترض أن تغير قواعد اللعبة".وأشار كوجات إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا في ألمانيا حول تقديم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، لكنه اعتبر أن إمداد كييف بمثل هذه الصواريخ من شأنه أن يتسبب في تصعيد خطير، ورد فعل قوي من جانب روسيا.وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرح، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا. كما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230901/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-روسيا-تفوز-بالنزاع-في-أوكرانيا-والغرب-يخسر-1080602388.html

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