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https://sputnikarabic.ae/20230901/موسكو-تعتبر-مطالبة-الدنمارك-بتقليص-عدد-دبلوماسييها-موقفا-عدائيا-1080619556.html
موسكو تعتبر مطالبة الدنمارك بتقليص عدد دبلوماسييها موقفا عدائيا
موسكو تعتبر مطالبة الدنمارك بتقليص عدد دبلوماسييها موقفا عدائيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر مطالب السلطات الدنماركية بخفض عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية مظهرا... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T18:33+0000
2023-09-01T18:33+0000
روسيا
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وقالت زخاروفا في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الوزارة الرسمي: "نعتبر مطالبة السلطات الدنماركية بتخفيض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاغن من 15 إلى 5 أشخاص مظهرا آخر للموقف العدائي للقيادة الدنماركية تجاه بلدنا، والاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر بالطبع، سيتم استخلاصها".وفي وقت سابق اليوم، أمرت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاغن، ومن المحدد أن يبقى هناك خمسة دبلوماسيين و20 موظفًا كحد أقصى، ويجب أن يتم تخفيض الموظفين في موعد أقصاه 29 سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20230901/روسيا-تدعو-المنظمات-الدولية-إلى-التحرك-إزاء-التهديدات-بطرد-الروس-من-لاتفيا-1080616590.html
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روسيا, أخبار الدنمارك, العالم
روسيا, أخبار الدنمارك, العالم

موسكو تعتبر مطالبة الدنمارك بتقليص عدد دبلوماسييها موقفا عدائيا

18:33 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر مطالب السلطات الدنماركية بخفض عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية مظهرا آخر لموقفها العدائي.
وقالت زخاروفا في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الوزارة الرسمي: "نعتبر مطالبة السلطات الدنماركية بتخفيض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاغن من 15 إلى 5 أشخاص مظهرا آخر للموقف العدائي للقيادة الدنماركية تجاه بلدنا، والاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر بالطبع، سيتم استخلاصها".
مدينة ريغا، لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
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17:12 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أمرت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاغن، ومن المحدد أن يبقى هناك خمسة دبلوماسيين و20 موظفًا كحد أقصى، ويجب أن يتم تخفيض الموظفين في موعد أقصاه 29 سبتمبر/ أيلول.
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