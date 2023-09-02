https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-إسرائيل-تستعد-للتصعيد-في-عدة-ساحات-1080639109.html

إعلام: إسرائيل تستعد للتصعيد في عدة ساحات

إعلام: إسرائيل تستعد للتصعيد في عدة ساحات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن السلطات الإسرائيلية تستعد لحالة من التصعيد على أكثر من جبهة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T14:12+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني روتر نت، مساء اليوم السبت، أن المنظومة الإسرائيلية الأمنية تجري استعداداتها لتصعيد في عدة ساحات وذلك في ظل وجود قرار إسرائيلي بزيادة نشاط الجيش في مدن وبلدات الضفة الغربية.ونقل الموقع الإلكتروني عن هيئة البث الإسرائيلية أن هناك حالة من الاستعداد الجيد للجيش الإسرائيلي للتصعيد في عدة ساحات مع قرب موسم الأعياد ورغبة في الربط بينها، وأن تلك المخاوف الإسرائيلي تأتي في ظل العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والمتصاعدة في آن واحد، فضلا عن الدعوات من لبنان وقطاع غزة لتنفيذ المزيد منها.ولفتت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن المخاوف الإسرائيلية ستزيد من نشاط الجيش الإسرائيلي في كل مدن وبلدات الضفة الغربية. وكان حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الجمعة، أن إسرائيل هي عدو السلام والاستقرار ‏الإقليميين"، محذرا من أن "تطبيع العلاقات مع النظام "الصهيوني" سيحدث ضررا بالمنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الإثنين الماضي، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.وقال نصر الله، في كلمة نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: "التهديد بالاغتيال ليس جديدًا، وطوال الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، فهل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز عضد المقاومة أم دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والساحات؟".

https://sputnikarabic.ae/20230902/حسن-نصرالله-أي-خطأ-في-التقدير-من-قبل-إسرائيل-سيقابل-برد-فعل-حازم-1080626908.html

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