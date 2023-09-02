https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلان-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-نيكولايف-وأوديسا-في-أوكرانيا-1080646736.html
إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا
إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا
أظهر استطلاع للرأي أجرته "شركة أوبينيوم لأبحاث السوق" يوم السبت تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T22:57+0000
2023-09-02T22:57+0000
2023-09-02T22:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e3340034c4552cb9f1a93a8b49b3c4c0.jpg
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي نيكولايف و أوديسا بأوكرانيا، وفي الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00.50 يتزامن مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01.05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22.56 من مساء 2 سبتمبر والثانية ( اليوم ) عند الساعة 00.49 يتزامن مع توقيت موسكو .هذا بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-86-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080646604.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_873b417a8c2dccc120d80fab5b98e94d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار
روسيا, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار
إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا
تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي أجرته "شركة أوبينيوم لأبحاث السوق" يوم السبت تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي نيكولايف و أوديسا بأوكرانيا، وفي الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار
في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00.50 يتزامن مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01.05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22.56 من مساء 2 سبتمبر والثانية ( اليوم ) عند الساعة 00.49 يتزامن مع توقيت موسكو .
هذا بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.