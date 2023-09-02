https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلان-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-نيكولايف-وأوديسا-في-أوكرانيا-1080646736.html

إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا

إعلان التأهب الجوي بمقاطعتي نيكولايف وأوديسا في أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته "شركة أوبينيوم لأبحاث السوق" يوم السبت تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T22:57+0000

2023-09-02T22:57+0000

2023-09-02T22:57+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817565_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e3340034c4552cb9f1a93a8b49b3c4c0.jpg

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي نيكولايف و أوديسا بأوكرانيا، وفي الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00.50 يتزامن مع توقيت موسكو، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01.05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22.56 من مساء 2 سبتمبر والثانية ( اليوم ) عند الساعة 00.49 يتزامن مع توقيت موسكو .هذا بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230902/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-86-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080646604.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار