https://sputnikarabic.ae/20230902/إيران-تكشف-عن-مبادرة-من-سلطان-عمان-لرفع-العقوبات-عنها-1080627405.html

إيران تكشف عن مبادرة من سلطان عمان لرفع العقوبات عنها

إيران تكشف عن مبادرة من سلطان عمان لرفع العقوبات عنها

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات مستمرة لرفع العقوبات عن إيران. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T07:58+0000

2023-09-02T07:58+0000

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وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي في بيروت، إن "هناك الآن مبادرة من سلطان عمان هيثم بن طارق مطروحة على الطاولة لرفع العقوبات، ومن شأنها أن توصل إلى النتائج المرجوة منها"، مؤكدا أن بلاده "لديها الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف إلى العودة للاتفاق النووي والالتزام به"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح ان الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح السجناء سيساعد في الحوار حول الاتفاق النووي، مضيفا: "كنا وما زلنا مستمرين في السير في الأطر السياسية والدبلوماسية لرفع العقوبات الظالمة عن إيران".وشهدت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، تعثرا بسبب عدم اتفاق أمريكا وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتناشد طهران بإغلاق ملف "مزاعم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230831/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-2023-قد-يشهد-على-نهاية-الضجة-السياسية-لبرنامج-إيران-النووي-1080592334.html

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