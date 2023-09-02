https://sputnikarabic.ae/20230902/إيلون-ماسك-بايدن-يدمر-شرعية-النظام-الديمقراطي-الأمريكي-1080628972.html
إيلون ماسك: بايدن يدمر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي
إيلون ماسك: بايدن يدمر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي
هاجم الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متهما إياه بتدمير النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T08:47+0000
2023-09-02T08:47+0000
2023-09-02T08:47+0000
إيلون ماسك
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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واتفق مالك موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) مع منشور للكاتب الأمريكي، مايكل شيلينبرغر، يقول فيه إن "أساس النظام القانوني الأمريكي - العدالة المتساوية بموجب القانون - في خطر جسيم"، وأن "بايدن يدمر شرعية نظامنا الديمقراطي".كما وافق إيلون ماسك على أطروحة شيلينبرغر، القائلة إن وزارة العدل الأمريكية تمنع بشكل فعال محاكمة نجل الرئيس، هانتر بايدن، بينما تسعى إلى سجن منافس بايدن السياسي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وفي سبتمبر/ أيلول 2020، كشف تقرير صادر عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين أن هانتر بايدن ورفاقه متورطون مع أفراد أجانب في معاملات مالية مشكوك فيها بملايين الدولارات.ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات جنائية في ولاية جورجيا، لدوره المزعوم في جهود إلغاء نتائج انتخابات 2020.وتأتي ملاحقات ترامب القانونية وسط محاولته إعادة انتخابه، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20220128/إيلون-ماسك-يهاجم-بايدن-ويصفه-بـدمية-جورب-في-شكل-إنسان-1057393435.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيلون ماسك, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيلون ماسك: بايدن يدمر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي
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هاجم الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متهما إياه بتدمير النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة.
واتفق مالك موقع "إكس"
("تويتر" سابقا) مع منشور للكاتب الأمريكي، مايكل شيلينبرغر، يقول فيه إن "أساس النظام القانوني الأمريكي - العدالة المتساوية بموجب القانون - في خطر جسيم"، وأن "بايدن يدمر شرعية نظامنا الديمقراطي".
كما وافق إيلون ماسك على أطروحة شيلينبرغر، القائلة إن وزارة العدل الأمريكية تمنع بشكل فعال محاكمة نجل الرئيس، هانتر بايدن، بينما تسعى إلى سجن منافس بايدن السياسي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، كشف تقرير صادر عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين أن هانتر بايدن ورفاقه متورطون مع أفراد أجانب في معاملات مالية مشكوك فيها بملايين الدولارات.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
، اتهامات جنائية في ولاية جورجيا، لدوره المزعوم في جهود إلغاء نتائج انتخابات 2020.
وتأتي ملاحقات ترامب القانونية وسط محاولته إعادة انتخابه، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.