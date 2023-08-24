https://sputnikarabic.ae/20230824/ترامب-يشكك-في-أن-يعيش-بايدن-حتى-انتخابات-2024-1080368921.html
ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024
ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حيا حتى انتخابات الرئاسة في 2024. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T02:46+0000
2023-08-24T02:46+0000
2023-08-24T02:46+0000
ترامب
دونالد ترامب
جو بايدن
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وصرح ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد"، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.وأضاف ترامب أن بايدن ضعيف من جميع الجوانب. "أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسدياً، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال",وقال ترامب: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض... على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء... على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمراً صعبًا على الإطلاق".يشار إلى أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/-ترامب-بايدن-غير-قادر-على-إنهاء-النزاع-حول-أوكرانيا-لأنه-غير-كفؤ-1080368774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن
ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن
ترامب يشكك في أن "يعيش" بايدن حتى انتخابات 2024
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حيا حتى انتخابات الرئاسة في 2024.
وصرح ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد"، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.
وأضاف ترامب أن بايدن ضعيف من جميع الجوانب. "أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسدياً، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال",
وقال ترامب: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض... على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء... على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمراً صعبًا على الإطلاق".
يشار إلى أن جو بايدن أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا.