https://sputnikarabic.ae/20230805/إيلون-ماسك-يعلن-منح-أموال-للمشتركين-في-خدمة-تويتر-بلو-1079809804.html

إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في خدمة "تويتر بلو"

إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في خدمة "تويتر بلو"

أعلن الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس" ("تويتر" سابقا)، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي.‏ 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T10:40+0000

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وقال إن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة "تويتر".وكتب عبر حسابه، أمس الجمعة: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس".وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن "اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم"، مطمئنا إياهم أن "هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".وخدمة "تويتر بلو" هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها "العلامة الزرقاء"، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة "تويتر" سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي الشهر الماضي، فاجأ ماسك مستخدمي "تويتر" بتغيير اسمه وشعاره إلى حرف "إكس" بالإنجليزية (X)، ليودع بذلك علامته الشهيرة "العصفور الأزرق".

https://sputnikarabic.ae/20230701/منصة-تويتر-تفرض-قيودا-مؤقتة-على-مستخدميها-تتعلق-بعدد-التغريدات-القابلة-للاطلاع-يوميا-1078653273.html

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