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https://sputnikarabic.ae/20230902/البنتاغون-يدرس-مناوبة-4000-جندي-نقلوا-إلى-أوروبا-الشرقية-العام-الماضي-1080625382.html
البنتاغون يدرس مناوبة 4000 جندي نقلوا إلى أوروبا الشرقية العام الماضي
البنتاغون يدرس مناوبة 4000 جندي نقلوا إلى أوروبا الشرقية العام الماضي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون يدرس مسألة مناوبة أو سحب أكثر من 4000 من عسكرييه كانوا قد نقلوا إلى أوروبا الشرقية في عام 2022، ومن المتوقع أن تنتهي مدة... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T03:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصادر، يناقش البنتاغون ما إذا كان من الضروري استبدال هذه الوحدات العسكرية أو ما إذا كان ينبغي سحبها من دون استبدال لاحق لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكشفت المصادر أن البنتاغون يدرس حاليا ثلاثة خيارات، الاستبدال بالتناوب الكامل للوحدات المذكورة، أو التناوب الجزئي، أو عودتها إلى وطنها من دون أي استبدال لها.
https://sputnikarabic.ae/20230902/واشنطن-تعتزم-الأسبوع-المقبل-الإعلان-عن-نقل-ذخائر-بـاليورانيوم-المنضب-إلى-كييف-1080625259.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, جنود أمريكيون, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, جنود أمريكيون, العالم

البنتاغون يدرس مناوبة 4000 جندي نقلوا إلى أوروبا الشرقية العام الماضي

03:48 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 02.09.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون يدرس مسألة مناوبة أو سحب أكثر من 4000 من عسكرييه كانوا قد نقلوا إلى أوروبا الشرقية في عام 2022، ومن المتوقع أن تنتهي مدة إقامتهم هناك في عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصادر، يناقش البنتاغون ما إذا كان من الضروري استبدال هذه الوحدات العسكرية أو ما إذا كان ينبغي سحبها من دون استبدال لاحق لها، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف
02:44 GMT
وكشفت المصادر أن البنتاغون يدرس حاليا ثلاثة خيارات، الاستبدال بالتناوب الكامل للوحدات المذكورة، أو التناوب الجزئي، أو عودتها إلى وطنها من دون أي استبدال لها.
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