https://sputnikarabic.ae/20230902/واشنطن-تعتزم-الأسبوع-المقبل-الإعلان-عن-نقل-ذخائر-بـاليورانيوم-المنضب-إلى-كييف-1080625259.html
واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف
واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف
ذكرت وسائل إعلام أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط الأسبوع المقبل للإعلان عن نقل شحنة من القذائف الخارقة للدروع تحوي اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، في أول مرة من... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T02:44+0000
2023-09-02T02:44+0000
2023-09-02T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقل الإعلام الغربي، عن مصادر له، أن "إدارة الرئيس جو بايدن ستنقل ولأول مرة إلى أوكرانيا الذخائر المثيرة للجدل والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب".وبحسب الوكالة الغاية من تزويد أوكرانيا بهذه الذخائر استهداف الدبابات الروسية.وأشارت المصادر إلى أن تلك القذائف يمكن استخدامها في دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.ومن المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب الإعلان عنها بين 240 و375 مليون دولار.وأصبح معروفا أن روسيا الاتحادية كانت قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/مرشح-رئاسي-أمريكي-يؤيد-انتقاد-موسكو-الغرب-لإمداده-أوكرانيا-بذخائر-اليورانيوم-المنضب-1080464766.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
واشنطن تعتزم الإعلان عن نقل ذخائر بـ"اليورانيوم المنضب" إلى كييف
02:44 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط الأسبوع المقبل للإعلان عن نقل شحنة من القذائف الخارقة للدروع تحوي اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، في أول مرة من نوعها ضمن حزم الإمدادات العسكرية لكييف.
موسكو - سبوتنيك. ونقل الإعلام الغربي، عن مصادر له، أن "إدارة الرئيس جو بايدن ستنقل ولأول مرة إلى أوكرانيا الذخائر المثيرة للجدل والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب
".
وبحسب الوكالة الغاية من تزويد أوكرانيا بهذه الذخائر استهداف الدبابات الروسية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القذائف يمكن استخدامها في دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المرتقب الإعلان عنها بين 240 و375 مليون دولار.
وأصبح معروفا أن روسيا الاتحادية كانت قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، بسبب توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.