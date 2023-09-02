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السفير الإيراني: التعاون بين إيران والسعودية يمكن أن يكون له أبعاد أخرى
السفير الإيراني: التعاون بين إيران والسعودية يمكن أن يكون له أبعاد أخرى
كشف السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، اليوم السبت، طبيعة العلاقات بين إيران والسعودية في المستقبل. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:08+0000
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وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إيرانية، إن "العلاقات بين البلدين من الممكن أن يكون لها أبعاد أخرى ويمتد إلى مجالات أخرى"، مضيفا أنه "يمكن للدول الخليجية الثمانية الجلوس معا في هذه الآلية الجديدة، التي تعتبر أحد المفاهيم الجديدة التي ستكون مؤثرة في عملية الخطاب السائد والمتقارب في المنطقة".وأكد أن بلاده "تؤمن بأن قضايا المنطقة الراهنة تخص الوطن نفسه وشعبه"، مشيرا إلى أن "مشكلة اليمن مرتبطة باليمنيين أنفسهم، ومشكلات سوريا ولبنان والعراق مرتبطة بهذه الدول نفسها، وعليهم أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-مشاورات-سعودية-إيرانية-لإقامة-مباريات-الأندية-الثنائية-في-البلدين-1080464364.html
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السفير الإيراني: التعاون بين إيران والسعودية يمكن أن يكون له أبعاد أخرى
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كشف السفير الإيراني لدى السعودية، علي رضا عنايتي، اليوم السبت، طبيعة العلاقات بين إيران والسعودية في المستقبل.
وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها وسائل إيرانية، إن "العلاقات بين البلدين من الممكن أن يكون لها أبعاد أخرى ويمتد إلى مجالات أخرى"، مضيفا أنه "يمكن للدول الخليجية الثمانية الجلوس معا في هذه الآلية الجديدة، التي تعتبر أحد المفاهيم الجديدة التي ستكون مؤثرة في عملية الخطاب السائد والمتقارب في المنطقة".
وأكد أن بلاده "تؤمن بأن قضايا المنطقة الراهنة تخص الوطن نفسه وشعبه"، مشيرا إلى أن "مشكلة اليمن مرتبطة باليمنيين أنفسهم، ومشكلات سوريا ولبنان والعراق مرتبطة بهذه الدول نفسها، وعليهم أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم".
واستقبل ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين
، بعد سنوات من القطيعة.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.