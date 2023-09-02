https://sputnikarabic.ae/20230902/النائب-العام-الليبي-يشكل-لجنة-تقصي-حقائق-حول-لقاء-المنقوش-بنظيرها-الإسرائيلي-1080643811.html
النائب العام الليبي يشكل لجنة تقصي حقائق حول لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي
النائب العام الليبي يشكل لجنة تقصي حقائق حول لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي
أعلن النائب العام الليبي، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T18:40+0000
2023-09-02T18:40+0000
2023-09-02T18:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_81d10e14b206869d4da8c8d9c82aa445.jpg
وقال مكتب النائب العام في بيان: "اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات".وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا". وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
https://sputnikarabic.ae/20230901/برلمانيان-المنقوش-ووزراء-من-الحكومة-التقوا-بالوزير-الإسرائيلي-بتعليمات-من-الدبيبة-1080614703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e36e3ccb876b1876ca52a894b2736a26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
النائب العام الليبي يشكل لجنة تقصي حقائق حول لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي
تابعنا عبر
أعلن النائب العام الليبي، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في رُوما.
وقال مكتب النائب العام في بيان: "اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات".
وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية
تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".