عربي
https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-علاقتنا-بإیران-استراتیجیة-1080644007.html
رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة
رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إننا نعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T18:46+0000
2023-09-02T18:46+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السوداني جاءت في احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران شلمجة البصرة.وشدد السوداني على أن العراق يشهد هذه الأيام الزيارة الأربعينية، حيث تستقبل بلاده الزوار من داخل العراق وخارجه، ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، موضحا أن الجزء الأكبر من الزوار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ الحدودية مع إيران حوالي 3 ملايين، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة تجاوز 700 ألف لغاية الآن.وقال رئيس الوزراء العراقي:وأفاد شياع السوداني بأن المشروع السككي بين العراق وإيران يعد ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربط السككي.وثمن رئيس الوزراء العراقي، دور وزير النقل في بلاده وكادر الوزارة ومحافظ البصرة وفريقه وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات العراقية المختلفة، على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذا المشروع. ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-أهمية-مشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080630560.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة

18:46 GMT 02.09.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إننا نعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السوداني جاءت في احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران شلمجة البصرة.
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
رئيس الوزراء العراقي يكشف أهمية مشروع الربط السككي مع إيران
10:17 GMT
وشدد السوداني على أن العراق يشهد هذه الأيام الزيارة الأربعينية، حيث تستقبل بلاده الزوار من داخل العراق وخارجه، ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، موضحا أن الجزء الأكبر من الزوار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ الحدودية مع إيران حوالي 3 ملايين، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة تجاوز 700 ألف لغاية الآن.
وقال رئيس الوزراء العراقي:
نتطلع إلى بنية تحتية تسهل عملية دخول الزائرين في السنوات القادمة مع تنامي أعدادهم، وتيسر وصولهم، وتقلل من الزخم والحوادث والاختناقات التي تشهدها الطرق في المناسبات.
وأفاد شياع السوداني بأن المشروع السككي بين العراق وإيران يعد ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربط السككي.
وثمن رئيس الوزراء العراقي، دور وزير النقل في بلاده وكادر الوزارة ومحافظ البصرة وفريقه وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات العراقية المختلفة، على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذا المشروع.
ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала