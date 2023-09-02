https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-علاقتنا-بإیران-استراتیجیة-1080644007.html
رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة
رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إننا نعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T18:46+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السوداني جاءت في احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران شلمجة البصرة.وشدد السوداني على أن العراق يشهد هذه الأيام الزيارة الأربعينية، حيث تستقبل بلاده الزوار من داخل العراق وخارجه، ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، موضحا أن الجزء الأكبر من الزوار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ الحدودية مع إيران حوالي 3 ملايين، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة تجاوز 700 ألف لغاية الآن.وقال رئيس الوزراء العراقي:وأفاد شياع السوداني بأن المشروع السككي بين العراق وإيران يعد ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربط السككي.وثمن رئيس الوزراء العراقي، دور وزير النقل في بلاده وكادر الوزارة ومحافظ البصرة وفريقه وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات العراقية المختلفة، على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذا المشروع. ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-العراقي-يكشف-أهمية-مشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080630560.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي: علاقتنا بإیران استراتیجیة
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إننا نعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السوداني جاءت في احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين العراق وإيران شلمجة البصرة.
وشدد السوداني على أن العراق يشهد هذه الأيام الزيارة الأربعينية، حيث تستقبل بلاده الزوار من داخل العراق وخارجه، ومن أغلب دول العالم، عبر البر والجو والبحر، موضحا أن الجزء الأكبر من الزوار يأتي من إيران، حيث بلغ عدد الوافدين من كل المنافذ الحدودية مع إيران حوالي 3 ملايين، وعدد الوافدين من منفذ الشلامجة تجاوز 700 ألف لغاية الآن.
نتطلع إلى بنية تحتية تسهل عملية دخول الزائرين في السنوات القادمة مع تنامي أعدادهم، وتيسر وصولهم، وتقلل من الزخم والحوادث والاختناقات التي تشهدها الطرق في المناسبات.
وأفاد شياع السوداني بأن المشروع السككي بين العراق وإيران يعد ركيزة أساسية في تعزيز البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ورفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا، عبر مشروع الربط السككي.
وثمن رئيس الوزراء العراقي، دور وزير النقل في بلاده وكادر الوزارة ومحافظ البصرة وفريقه وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات العراقية المختلفة، على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذا المشروع.
ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني
بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.