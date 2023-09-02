https://sputnikarabic.ae/20230902/عقيلة-صالح-يؤكد-مجددا-ضرورة-تشكيل-حكومة-ليبية-موحدة-مهمتها-إجراء-الانتخابات-1080638312.html
عقيلة صالح يؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
عقيلة صالح يؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T13:48+0000
2023-09-02T13:48+0000
2023-09-02T13:48+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).وأكد عقيلة صالح مجددا على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات"، فيما أوضح المبعوث الأممي، أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي".وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيقوحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230902/الدبيبة-عهد-الحروب-في-ليبيا-ولى-ولن-يعود-1080634809.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
عقيلة صالح يؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
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التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
وأكد عقيلة صالح مجددا على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات"، فيما أوضح المبعوث الأممي، أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي".
وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان
برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق
وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.