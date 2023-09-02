https://sputnikarabic.ae/20230902/كتاب-بايدن-غضب-من-معاملة-مساعديه-له-كـطفل-صغير-بعد-تصريحاته-أن-بوتين-لا-يمكنه-البقاء-في-السلطة-1080640582.html
كتاب: بايدن غضب من معاملة مساعديه له كـ"طفل صغير" بعد تصريحاته أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة
كتاب: بايدن غضب من معاملة مساعديه له كـ"طفل صغير" بعد تصريحاته أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة
يزعم كتاب جديد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتكى بغضب لأفراد عائلته وأصدقائه، من أن موظفيه يعاملونه كطفل صغير، بعد تصريحاته عن نظيره الروسي، فلاديمير... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T15:20+0000
2023-09-02T15:20+0000
2023-09-02T15:20+0000
جو بايدن
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وتداولت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، مقتطفات من الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان "The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future" (السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض في عهد بايدن والصراع من أجل مستقبل أمريكا)، للكاتب، فرانكلين فوير، والذي جاء فيه: "بعد أن خرج بايدن عن النص في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو في مارس/ آذار 2022، وقال خلاله إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يمكنه البقاء في السلطة"، عامله مساعديه كطفل، بتراجعهم فيما بعد عن تصريحاته".وأوضح مسؤول في البيت الأبيض بعد وقت قصير من زلة بايدن: "لم يكن يناقش الرئيس الأمريكي قوة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".ويرصد كتاب "السياسي الأخير" ملامح من فترة ولاية بايدن الأولى في البيت الأبيض.ويتابع الكاتب فرانكلين فوير في كتابه، أنه "بعد إصدار مساعدي بايدن البيان التوضيحي، عاد إلى منزله وهو يشعر بالأسف على نفسه، وبدلا من الاعتراف بفشله، كان غاضبا أمام أصدقائه وعائلته من الطريقة التي عومل بها كطفل صغير. ويعتبر خطاب جو بايدن الذي ألقاه في وارسو العام الماضي، هو الأول من خطابين دراماتيكيين ألقاهما في العاصمة البولندية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كتاب: بايدن غضب من معاملة مساعديه له كـ"طفل صغير" بعد تصريحاته أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة
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يزعم كتاب جديد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اشتكى بغضب لأفراد عائلته وأصدقائه، من أن موظفيه يعاملونه كطفل صغير، بعد تصريحاته عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، مقتطفات من الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان "The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future" (السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض في عهد بايدن والصراع من أجل مستقبل أمريكا)، للكاتب، فرانكلين فوير، والذي جاء فيه:
"بعد أن خرج بايدن
عن النص في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو في مارس/ آذار 2022، وقال خلاله إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يمكنه البقاء في السلطة"، عامله مساعديه كطفل، بتراجعهم فيما بعد عن تصريحاته".
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض
بعد وقت قصير من زلة بايدن: "لم يكن يناقش الرئيس الأمريكي قوة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".
ويرصد كتاب "السياسي الأخير" ملامح من فترة ولاية بايدن الأولى في البيت الأبيض.
ويتابع الكاتب فرانكلين فوير في كتابه، أنه "بعد إصدار مساعدي بايدن البيان التوضيحي، عاد إلى منزله وهو يشعر بالأسف على نفسه، وبدلا من الاعتراف بفشله، كان غاضبا أمام أصدقائه وعائلته من الطريقة التي عومل بها كطفل صغير.
وتساءل بايدن لأصدقائه: "هل تم معاملة الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، كطفل".
ويعتبر خطاب جو بايدن الذي ألقاه في وارسو العام الماضي، هو الأول من خطابين دراماتيكيين ألقاهما في العاصمة البولندية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.