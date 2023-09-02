https://sputnikarabic.ae/20230902/مسؤول-إيراني-قادرون-على-اعتراض-واستهداف-طائرات-إف-35-1080642950.html
مسؤول إيراني: قادرون على اعتراض واستهداف طائرات "إف-35"
مسؤول إيراني: قادرون على اعتراض واستهداف طائرات "إف-35"
أعلن رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد صمد آقا محمدي، أن إيران قادرة على إعتراض واستهداف طائرات "إف-35". 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T18:31+0000
2023-09-02T18:31+0000
2023-09-02T18:31+0000
روسيا
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وقال آقا محمدي في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية: "إيران تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في مجال أنظمة الليزر بما في ذلك التشويش والخداع الإلكتروني".وقال: "في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع أساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة".وتابع: "لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية".وأشار آقا محمدي إلى أن إيران تعد من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات دون طيار ومواجهتها، وأنها على استعداد تام لمكافحة أي تهديد.ولفت إلى أن قوات الدفاع الجوي للجيش تتقدم بشكل لا يصدق في كافة المجالات، وأنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمجال الصاروخي.
https://sputnikarabic.ae/20230902/إيران-تتسلم-طائرة-التدريب-ياك-130-الروسية-1080639647.html
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روسيا
مسؤول إيراني: قادرون على اعتراض واستهداف طائرات "إف-35"
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أعلن رئيس منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد صمد آقا محمدي، أن إيران قادرة على إعتراض واستهداف طائرات "إف-35".
وقال آقا محمدي في مقابلة مع وكالة
"مهر" الإيرانية: "إيران تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في مجال أنظمة الليزر بما في ذلك التشويش والخداع الإلكتروني".
وأكد آقا محمدي أن "إيران لديها بالفعل القدرة على مراقبة واعتراض واستهداف الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".
وقال: "في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع أساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة".
وتابع: "لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية".
وأشار آقا محمدي إلى أن إيران تعد من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات دون طيار ومواجهتها، وأنها على استعداد تام لمكافحة أي تهديد.
ولفت إلى أن قوات الدفاع الجوي للجيش تتقدم بشكل لا يصدق في كافة المجالات، وأنه سيتم الإعلان عن أخبار جيدة خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمجال الصاروخي.