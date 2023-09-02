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https://sputnikarabic.ae/20230902/مسؤول-إيران-اشترت-سيارة-من-تسلا-وفككتها-لاستلهام-آلية-صنعها--1080645428.html
مسؤول: إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها
مسؤول: إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها
صرّح نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، دهقاني فيروز آبادي، أن إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T20:06+0000
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العالم
إيران
شركة تسلا
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وأشار آبادي إلى أن إحضار سيارة "تسلا" إلى البلاد وتفكيك هيكلها كان بغرض البحث، ولكي يتمكن المتخصصون من أن يستلهموا آلية صنعها بغرض إنتاج نسخة مماثلة لها.وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، أن آبادي أشار خلال برنامج تلفزيوني إلى الجهود المبذولة لإنتاج سيارة كهربائية مستوحاة من سيارة شركة "تسلا". وختم: "أود أن يقود الشباب الإيراني سيارة يحبونها ويشعرون بها بشكل جيد، مثل سيارة "تسلا"، وهذا ممكن حقًا".
https://sputnikarabic.ae/20230902/مسؤول-إيراني-قادرون-على-اعتراض-واستهداف-طائرات-إف-35-1080642950.html
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العالم, إيران, شركة تسلا
العالم, إيران, شركة تسلا

مسؤول: إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها

20:06 GMT 02.09.2023
© Photo / CC0تسلا
تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Photo / CC0
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صرّح نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، دهقاني فيروز آبادي، أن إيران اشترت سيارة من "تسلا" وفككتها لاستلهام آلية صنعها.
وأشار آبادي إلى أن إحضار سيارة "تسلا" إلى البلاد وتفكيك هيكلها كان بغرض البحث، ولكي يتمكن المتخصصون من أن يستلهموا آلية صنعها بغرض إنتاج نسخة مماثلة لها.

ورد على سؤال ما إذا كان فتح سيارات "تسلا" غير قانوني: "هذا موجود في العالم، لقد فككنا هذه السيارة بغرض البحث. اشترينا السيارة وأردنا تفكيكها. نحن نستمد الإلهام ولا ننسخ".

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18:31 GMT
وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، أن آبادي أشار خلال برنامج تلفزيوني إلى الجهود المبذولة لإنتاج سيارة كهربائية مستوحاة من سيارة شركة "تسلا".
وختم: "أود أن يقود الشباب الإيراني سيارة يحبونها ويشعرون بها بشكل جيد، مثل سيارة "تسلا"، وهذا ممكن حقًا".
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